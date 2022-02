Adama y Ferran enamoran, pero Xavi se topa con la 1ª decepción de 2022

El mercado invernal finalizó de la mejor forma posible en el seno del FC Barcelona con la incorporación de Pierre Emerick Aubameyang, un futbolista que, dadas las malas prestacions dejadas por Luuk de Jong, despertó mucha ilusión en el club. No obstante, el futbolista gabonés no está cumpliendo, por el momento, con las expectativas depositadas en él y es que, más allá de que todavía no haya estrenado su casillero anotador, las sensaciones que está dejando el delantero africano están comenzando a ser preocupantes.

Al contrario que Ferran Torres y Adama Traoré, dos jugadores que se han mostrado sumamente participativos e integrados durante sus primeros encuentros con la elástica culé, Aubameyang no ha dejado sensaciones similares. Es cierto que este solamente lleva en la plantilla blaugrana un par de semanas, pero los minutos que ha tenido la oportunidad de disputar contra el Atlético de Madrid y contra el Espanyol poco o nada han hecho frente a lo esperado por Xavi y, sobre todo, por Joan Laporta, quien hizo un sobreesfuerzo económico para poder cerrar su incorporación en los últimos instantes del mes de enero.

Y es que más allá de que no haya sido capaz de fabricar ocasiones de gol, Aubameyang se ha convertido en la primera gran decepción de Xavi tras el mercado de fichajes invernal porque el futbolista no ha conseguido mejorar las prestaciones de Luuk de Jong, quien fue sumamente criticado durante los primeros meses del curso. Es cierto que la llegada del neerlandés fue impulsada por Ronald Koeman, pero su nivel futbolístico para el Barça siempre ha estado en entredicho. Eso sí, por el momento, el ex del Arsenal no está consiguiendo revertir esa carencia que el equipo ha manifestado de cara a gol durante el primer tramo de la campaña, algo que está comenzando a preocupar tanto a Xavi como a Laporta y a los aficionados blaugranas.

Polos opuestos

Mientras que Aubameyang se ha mostrado apático y sin apenas protagonismo en el juego, las sensaciones dejadas por Ferran y Adama sí que están satisfaciendo las necesidades del equipo. Ambos futbolistas están mostrándose sumamente participativos en sus primeros encuentros con la elástica culé y parecen ser dos soluciones ofensivas muy aprovechables por Xavi para lograr los objetivos que le quedan por delante al equipo esta temporada: acabar entre los cuatro primeros clasificados en LaLiga y ganar la UEFA Europa League.