Adiós a Morata y duro golpe a Griezmann: el Atleti tiene nuevo '9'

‘Sorpasso’ en la delantera del Atlético de Madrid. Tras un inicio frenético de Álvaro Morata anotando dos goles al Getafe en el estreno liguero de los rojiblancos y un tanto más a la Real Sociedad tres jornadas después, pero los últimos enfrentamientos ante el Oporto, Celta de Vigo y Bayern Leverkusen, dejando su casillero a cero, ha provocado que el ‘Cholo’ Simeone busque cambios en la delantera en busca de más gol, o al menos así nos lo está haciendo pensar tras los entrenamientos previos ante el choque con el Real Madrid que el equipo rojiblanco ha realizado esta semana.

Según informa el periodista Pablo Egea, Diego Pablo Simeone ha ensayado esta semana una nueva pareja de delanteros en la que no estará Álvaro Morata, a quien saca del once titular, pero de la que tampoco formará parte Antoine Griezmann. El plan del Atlético de Madrid con el francés sigue siendo el mismo, sacarle en el minuto 63 para no tener que pagar los 40 millones al FC. Barcelona, por lo que, la nueva pareja de João Félix para el derbi ante el Real Madrid será Cunha.

Simeone ha ensayado esta semana con João Féliz y el ex del Hertha de Berlín como pareja de delanteros titulares, Morata ha perdido su puesto en el once. Un equipo titular en el que tampoco podrán estar Savic, Giménez, Reguilón y Lemar, por lesión, y en el que se duda que pueda estar Jan Oblak. El esloveno continúa recuperándose y aunque tiene la mente puesta en el derbi, salvo sorpresa. Ivo Grbic será el portero titular el domingo. Por su parte, el equipo de Carlo Ancelotti cuenta con las bajas de Karim Benzema, Lucas Vázquez y Eder Militão.

El caso Griezmann parece que cada vez está más claro. Después de 5 jornadas de Liga y dos partidos de Champions League, Simeone ha decidido sacar a Álvaro Morata del once titular, y en vez del francés, el elegido ha sido Matheus Cunha. Parece que el futuro del galo pasa por regresar el próximo verano al Camp Nou salvo giro drástico de los acontecimientos. Veremos qué sucede.