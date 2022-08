Adiós al antiguo sueño de Florentino: Adama y Coutinho se lo quedan

Es una de las grandes sorpresas de este mercado de verano en LaLiga. No se trata de un crack del Real Madrid ni del Fútbol Club Barcelona… aunque bien pudo haberlo sido hace tiempo. Se trata de una salida que va a ser muy traumática en el Valencia ya que su principal figura, Gonçalo Guedes, va a marcharse en cuestión de horas y va a dejar al equipo de Genaro Gattuso con un vacío muy difícil de rellenar.

El propio entrenador italiano confirmó el rumor que se venía fraguando semanas atrás, el de que el portugués iba a abandonar el Valencia para marcharse a un equipo del extranjero. Gattuso verbalizó esta realidad y afirmó que había llegado una oferta “de mucho dinero de un club de Inglaterra”, aunque no quiso revelar el nombre de ese conjunto que había sacado a relucir la billetera para hacerse con el jugador más desequilibrante del equipo. Esa duda ha quedado resuelta porque el periodista especializado en mercado Matteo Moretto ha desvelado que el club inglés que va a hacerse con los servicios de Gonçalo Guedes es el Wolverhampton.

Los Wolves tienen dinero para gastar y van a dejar una buena suma de millones (todavía sin desvelar) en la caja del Valencia. Va a ser la primera experiencia del luso en una competición tan dura como la Premier League, si bien es cierto que va a tener como compañero de equipo a alguien contra el que ya compitió en España la pasada temporada como es Adama Traoré. El ex jugador del Barça, que sonó para salir del equipo de los foxies también en este mercado, finalmente no se va a mover y según las palabras de su entrenador va a formar parte de la disciplina del equipo como un jugador cualquiera más. Allí, en la Premier, coincidirá como rivales con otros ex de LaLiga como Coutinho o Cristiano Ronaldo (a expensas de su futuro) entre muchos otros.

Guedes fue hace unas temporadas uno de los grandes objetos de deseo del Real Madrid. Se llegó a relacionar al luso con el club blanco dada su impresionante calidad, pero su irregularidad y falta de continuidad en el juego siempre fue un lastre para poder triunfar en un equipo grande.