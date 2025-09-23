¡Adiós Barça! Este gigante europeo está listo para cerrar el fichaje de Julián Álvarez en 2026

Julián Álvarez se ha convertido en la gran estrella del Atlético de Madrid. Sus goles y su movilidad lo hacen imprescindible en el equipo. Con 29 tantos y 7 asistencias en su primera temporada, el delantero argentino ha demostrado que está en el mejor momento de su carrera.

A sus 25 años, Álvarez combina talento, físico y carácter competitivo. Sin embargo, no todo es perfecto en el Metropolitano. El Cholo Simeone tiene la costumbre de sustituirlo antes de que terminen los partidos, algo que ha generado cierta incomodidad en el jugador. Esta situación ha abierto la puerta a nuevas oportunidades en Europa.

Varios clubes importantes ya han puesto sus ojos en él. Entre ellos, el Barcelona ha mostrado interés. Los culés sueñan con sumar su olfato goleador y su capacidad de decidir partidos. Pero, según las últimas informaciones, no son los favoritos para ficharlo.

Liverpool, el gigante que toma la delantera

Mientras el Barça observa desde lejos, el Liverpool se perfila como el principal candidato para fichar a Álvarez en 2026. En Anfield valoran su versatilidad. Julián puede jugar como delantero centro o en cualquiera de las bandas, lo que encaja a la perfección con el estilo de la Premier League.

🚨 Julián Alvarez is considering leaving Atlético Madrid next summer, with Liverpool and Barcelona interested in signing him.



(Source: Fichajes) pic.twitter.com/xublYWKpko — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 23, 2025

El club inglés ve en Álvarez una pieza clave para reforzar su ataque de cara al futuro. Están preparando una estrategia agresiva, conscientes de que el Atlético de Madrid no lo dejará ir fácilmente. Además, saben que su juventud y su progresión garantizan un fichaje millonario que podría marcar récords para la entidad rojiblanca.

Los aficionados del Atlético están divididos. Algunos no quieren que se vaya nunca. Otros entienden su deseo de tener más protagonismo y de dar un salto a un club de mayor renombre internacional. La decisión final dependerá, en gran medida, de cómo termine la temporada y de las ofertas que lleguen en el mercado.

Por ahora, Álvarez sigue marcando goles y siendo protagonista. Pero el reloj del verano de 2026 avanza, y todo apunta a que el argentino podría cambiar de aires, dejando al Barça con las manos vacías y al Liverpool celebrando un fichaje de altura.