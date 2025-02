Adiós Héctor Fort, el Barça ya tiene competencia para Koundé

El FC Barcelona sigue buscando un lateral derecho para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2025-2026. A pesar de que Deco, el director deportivo del club, considera que no son necesarios cambios drásticos, la posición de carrilero derecho se ha convertido en una prioridad para el equipo. En la actualidad, Jules Koundé ha sido el encargado de ocupar esta demarcación, a pesar de que su puesto natural es el de central. Esta situación ha generado cierta preocupación en el cuerpo técnico, encabezado por Hansi Flick, quien considera esencial contar con un especialista en esa posición.

La marcha de Héctor Fort y el futuro de Koundé

Héctor Fort, quien fue formado en la cantera del Barcelona, no ha logrado convencer al cuerpo técnico del primer equipo. Aunque el joven lateral ha tenido algunas oportunidades, su participación limitada en LaLiga ha llevado al club a plantearse alternativas en el mercado. El Barça ha decidido no contar con él para la próxima temporada, lo que abre la puerta a la búsqueda de un nuevo fichaje. Esto ha generado un cambio en las expectativas, ya que el equipo necesita a un lateral que no solo aporte en ataque, sino que también sea fiable en defensa, algo que Fort no ha logrado transmitir de forma constante.

Con Koundé ocupando esa posición, el club se ve en la necesidad de reforzar el lateral derecho para liberar al francés y devolverlo a su puesto original como central. Esto permitirá dar más equilibrio a la defensa y mejorar la competitividad del equipo en todas las líneas.

Vanderson, el candidato ideal para el Barça

Uno de los nombres que más ha sonado en los últimos días es el de Vanderson, lateral derecho del AS Mónaco. El brasileño de 23 años ha destacado en la Ligue 1 por su velocidad, solidez defensiva y capacidad ofensiva. Estas cualidades han llamado la atención de Deco, quien lo ve como el refuerzo perfecto para la banda derecha del Barça. Sin embargo, la situación económica del club y la valoración de 30 millones de euros por parte del Mónaco hacen que la operación no sea sencilla.

A pesar de la dificultad económica y la competencia que podrían presentar clubes de la Premier League, el Barça tiene claro que Vanderson es la prioridad para la temporada 2025-2026. De concretarse su fichaje, el equipo conseguiría un lateral de gran proyección, que no solo liberaría a Koundé de una tarea que no es la suya, sino que también ofrecería más opciones ofensivas para el equipo. Sin embargo, la negociación no será fácil, y el Barça deberá actuar con rapidez para evitar que otros grandes equipos se adelanten en la puja por el jugador brasileño.