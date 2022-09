Alegría culé: renuncia a Cavani y Suárez para no ser el nuevo Umtiti

El denominado ‘virus FIFA’ está volviendo a pasar factura en el seno del FC Barcelona. Futbolistas como Frenkie de Jong, Jules Koundé, Memphis Depay o Ronald Araújo han sufrido diferentes percances físicos con sus respectivas selecciones nacionales y Xavi Hernández no podrá contar con ellos en las próximas semanas. Pero el caso más grave es el del central uruguayo.

Araújo actualmente es uno de los estandartes del ‘11’ de Xavi y su baja será muy importante en los próximos meses. Y es que el charrúa ha sufrido un grave contratiempo en su rodilla, un contratiempo que ha puesto entre la espada y la pared al futbolista: operarse para volver en condiciones óptimas, algo que podría alargar indefinidamente su proceso de recuperación, o arriesgar sin pasar por el quirófano para evitar perderse el Mundial de Qatar.

Si Luis Suárez y Edinson Cavani son las grandes referencias ofensivas en el combinado charrúa, Ronald Araújo es el líder indiscutible de la línea defensiva. Sus prestaciones con Uruguay, al igual que en Can Barça, está siendo muy gratificantes desde hace dos años atrás y a día de hoy es un hombre indiscutible en los planes de su seleccionador, Diego Alonso.

No obstante, Araújo, sabedor de que podría echar su carrera a perder si no se opera, ha decidido tomar el camino diferente al que escogió Samuel Umtiti en 2018. El francés, en vísperas del Mundial de Rusia que curiosamente terminó ganando su selección, decidió no operarse para acudir a la cita, siendo en ese momento uno de los centrales más en forma de Europa y un fijo en el ‘11’ de Didier Deschamps.

Sin embargo, a partir del evento, los peores presagios se cumplieron. Umtiti comenzó a sufrir continuas recaídas de su lesión de rodilla, todo por no recuperarse completamente, y eso es algo que parece haber tenido muy en cuenta Araújo para tomar esta decisión.

El precedente es claro y, aunque de forma oficial aún no está descartado para el Mundial, esta decisión del central de 23 años pone de manifiesto su compromiso con el Barça, a pesar de que para ello corre el riesgo de dejar tirados a los mencionados Luis Suárez y Cavani, amén de otras estrellas de la selección charrúa como Fede Valverde o Darwin Núñez.