Ambiciosa exigencia de Xavi Hernández a Alemany para reforzar su plantilla, un icono del PSG

Durante las últimas temporadas nombres como los de Neymar JR, Kylian Mbappé, Leo Messi o Sergio Ramos han acaparado toda la atención en el seno del PSG, pero cabe destacar que Marco Verratti es otro de los pesos pesado del vestuario. El centrocampista italiano llegó al Parque de los Príncipes en 2012 como uno de los primeros golpes que asestó Nasser Al-Khelaïfi al mercado y desde el primer momento se hizo con las riendas del equipo.

Su importancia en el PSG ha sido manifiesta con todos y cada uno de los entrenadores que han pasado por el banquillo del conjunto francés y por ello el club decidió extender su compromiso con la entidad en el pasado mes de diciembre hasta 2026, ratificando así, aún más si cabe, su importancia en el proyecto que ahora lidera Galtier.

No obstante, esto no ha eximido a Xavi Hernández de dejar el nombre de Marco Verratti en las oficinas del conjunto culé. Venimos comentando en Don Balón que la salida de Sergio Busquets será una pérdida trascendental para el citado técnico nacido en Terrassa y por ello este no ha tardado en trasladar a Mateu Alemany que tantee los fichajes de Gündogan, Rúben Neves o Martín Zubimendi, pero hoy es Verratti la gran novedad en este abanico de opciones para reemplazar al capitán del FC Barcelona.

Sobre el papel, esta operación se presenta muy complicada ya que el italiano está considerado un hombre con mucho peso en el PSG, pero Al-Khelaïfi ha dejado muy claro que, si el equipo vuelve a protagonizar una catástrofe en la Champions League, está dispuesto a tomar medidas drásticas para reestructurar su proyecto y, además de Neymar JR, el pivote italiano podría ser otro de los futbolistas perjudicados.

Esta es, a día de hoy, la gran esperanza a la que se aferra Alemany para poder estrechar lazos con el italiano y convencerle para llegar al Camp Nou el próximo verano.

En términos económicos, presuponiendo que la directiva culé accederá a desprenderse de Ansu Fati y Ferran Torres, entre otros, para rescatar una buena suma de capital, el fichaje de Verratti se podría dar por 50 millones.