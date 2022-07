Ancelotti lo echa del Real Madrid: Hazard, aliviado

El futuro de Borja Mayoral parece cada vez más lejano del Real Madrid. El delantero se ha añadido a la pretemporada blanca en Estados Unidos tras pasar medio año cedido en el Getafe. En el Coliseum Alfonso Pérez, el futbolista de 25 años recuperó la confianza y sumó seis goles en 18 partidos. Sin embargo, una vez que ha regresado al primer equipo blanco, Mayoral ha vuelto a su rol testimonial.

Carlo Ancelotti no alineó un solo minuto al ariete frente al América en San Francisco. El técnico italiano volvió a probar a Hazard como falso ‘nueve’ y dio sus primeros minutos a Benzema. Ante los medios, el entrenador blanco adujo que Hazard goza de mayor participación en pretemporada con tal de recuperar la mejor versión del belga, de cara a la puesta en escena en la Supercopa de Europa.

Preguntado sobre Mayoral tras el empate a dos frente al América, Ancelotti declaró que “se entrenará como todos y si lo hace bien, jugará”. Tampoco tuvo minutos en el segundo amistoso de pretemporada Mariano, otro delantero desapercibido en los planes del entrenador.

Lo cierto es que el Real Madrid está abierto a una salida de Borja Mayoral. El club blanco todavía no ha cerrado ninguna venta y según el Diari AS, el delantero cuenta con una oferta del Getafe de 10 millones de euros. Los azulones quieren adquirir en propiedad al jugador de Parla. Las intenciones de Mayoral pasan por probarse con el Real Madrid en pretemporada y valorar sus opciones, una vez de regreso de la gira. El Getafe no es el único conjunto de la Liga interesado en contratar al ariete, pues el Celta también anda tras sus pasos.

Con un solo partido de pretemporada transcurrido, habrá que esperar para conocer si los planes de Carlo Ancelotti pasan por contar con Borja Mayoral. Por el momento, Hazard se ha postulado como el único con galones para ocupar el puesto de Karim Benzema, a los ojos de Carletto. Sin embargo, la salida de Jovic, y el ostracismo de Mariano, con participación nula la temporada anterior, allanan el camino a Mayoral para convertirse en un suplente útil.