Ancelotti loco por el relevo de Modric: el Madrid le evita, no es Isco

El Real Madrid sigue inmerso en los entrenamientos de pretemporada sin olvidarse del trabajo en los despachos en cuanto a las salidas, porque como ya confirmara el propio Ancelotti llegadas no se producirá ninguna más. El técnico italiano está, por su parte, ante el dilema de convencer al club para que Dani Ceballos continúe esta temporada, dadas sus positivas aportaciones dando un respiro a Modric en el tramo final del curso pasado. Sin embargo, Florentino, consciente de que el sevillano acaba contrato el año que viene, no pondría pegas a su salida en caso de que llegara una oferta que considerara oportuna para sus intereses.



Según informa Arancha Rodríguez, del Partidazo de Cope, sería el momento de que el club merengue presentara una oferta de renovación a Ceballos antes de que expire su compromiso con el equipo en 2023. Esto iría acorde a la política del presidente blanco de afrontar las renovaciones el año anterior a su límite, en caso de que quisieran mantener a un determinado jugador en la plantilla. Pero no se tiene noticias, por el momento, de que sobre la mesa esté la opción para Ceballos de extender el vínculo con el Real Madrid.



Esto, habría motivado que el Betis haya preguntado por su ex futbolista, del cual ya saben que desde Chamartín no se bajarían de los 10 millones para dejarle marchar. Cantidad a la que los verdiblancos no pueden llegar, abriendo así la posibilidad de que Ceballos pudiera seguir en el Santiago Bernabéu, aunque las negociaciones están abiertas entre ambos clubes. Lo que está claro es que de salir del Real Madrid, el canterano bético solo volvería a la que fue y siempre será su casa.



Un hombre que, como decíamos, acabó disfrutando de minutos a las órdenes de Ancelotti la campaña pasada. Su forma de crear juego en el centro del campo es del gusto del técnico italiano, que ya le utilizó como refresco de Modric en más de un partido importante para su equipo. Ahora, queda ver cómo queda la situación de Ceballos ante la llegada de Tchouameni y la continuidad de hombres como Camavinga.