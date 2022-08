Ancelotti muestra a Florentino su gran error: lo señala y lo margina

Ha quedado muy claro quiénes son los jugadores a los que Carlo Ancelotti no le va a dar ni una oportunidad a lo largo de esta temporada. Y no será porque no haya avisado previamente, ya que ha hablado durante las semanas anteriores cara a cara con cada futbolista y les ha avisado de cuáles van a ser sus planes, pero aún así todavía hay algunos que se resisten a enfrentarse a la realidad y que por mucho que les digan que no van a jugar prefieren quedarse en el Real Madrid.

El caso más sangrante es el de Odriozola. El lateral derecho regresó este verano al conjunto blanco después de haber estado cedido durante la pasada temporada en la Fiorentina y a su llegada Carletto le hizo saber que no contaba con él y que se buscara una salida. Pese a estos serios avisos por parte del míster, el español se ha negado a buscar una salida y se ha mostrado convencido de que podía revertir la situación y hacer ver a Ancelotti que puede ser un jugador totalmente válido para él. Sin embargo, el bofetón de realidad que se ha llevado a las primeras de cambio ha sido terrible.

El técnico italiano se llevó a la Supercopa de Europa a todo el equipo disponible pero, una vez allí, tuvo que hacer un descarte para poder conformar la convocatoria definitiva. El elegido y señalado fue Álvaro Odriozola, en un mensaje más de que ni siquiera se va a sentar en el banquillo y que si se queda en el Real Madrid va a tener muchas papeletas de pasarse la temporada viendo los partidos desde la grada y sin vestirse de corto.

Al ex jugador de la Real Sociedad, que también estuvo previamente cedido en el Bayern de Múnich cuando tampoco contó para Zidane, le restan todavía dos años más de contrato ya que tiene firmado hasta 2024. Llegó como una apuesta de futuro de Florentino Pérez por el que se pagaron 32 millones de euros y va camino de convertirse en otro de los grandes fiascos de la historia del conjunto blanco.