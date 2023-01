Ancelotti pide un crack a Florentino: empiezan a negociar esta semana

No es que haya sido una de las grandes sensaciones en los últimos partidos del Real Madrid (justamente esos en los que se ha apostado por fin por él sin disimulos, justo esos en los que el Madrid se jugaba media temporada -seguir vivo en la Copa del Rey y no descolgarse en la liga española-) es que el jugador, por calidad, esfuerzo, dedicación e implicación merece una apuesta en firme por él, esa que pide ahora Carlo Ancelotti a Florentino Pérez.

Es más, ha calado tanto la actitud y, por supuesto, el rendimiento de Dani Ceballos (no podemos obviar que el Real Madrid, además de carácter exige talento) que su renovación se va a agilizar como punto de urgencia del club. Porque no nos olvidemos, el centrocampista acaba contrato en junio y por tanto desde el 1 de enero de 2023 puede negociar su salida con quien desee. Pero por los motivos argüidos anteriormente y otros tantos que atañen a la plantilla, Ceballos ha pasado a ser un prioridad.

Lo es en tal medida que su renovación se va a tratar por una vía de la urgencia que, entre otros, no tienen Marco Asensio o incluso tres de los grandes veteranos, Modric, Benzema y Kroos. Y ese es el otro motivo de que el Madrid esté ahora apurado con su jugador: han visto que rinde, tiene calidad y sirve para el Madrid, pero es que además ni Ancelotti ni Florentino tienen todas consigo con los veteranos, sobre los cuales hay acuerdos verbales pero nada más.

De modo que la renovación de Ceballos -recordemos, junto a Camavinga, Valverde y Tchouameni, los tres centrocampistas de futuro que tiene el club- es esencial para que, llegado el caso, si al Madrid le fallan uno o varios de sus veteranos no se pillen los dedos. Visto así, lo de Jude Bellingham, que sigue totalmente en pie, no choca con Ceballos, que se está ganando un puesto en el once actual y veremos si no también del futuro, sino que lo complementa. Se da además el caso de que Camavinga, la otra confirmación tal y como os relatábamos ayer, se entiende a las mil maravillas con el de Utrera. Como Valverde. De modo que sí, Ceballos es prioritario y esta semana se iniciarán las negociaciones.