Ancelotti por fin encuentra un lateral de nivel para suplir a Carvajal

El Real Madrid logró una trabajada victoria ante el Athletic Club que le permite seguir la estela del FC Barcelona en la pelea por el título liguero y una de las mejores conclusiones que extrajo Carlo Ancelotti en el encuentro, mas allá del resultado, fue la actuación de Nacho Fernández en el lateral derecho.

Este puesto es el que más dudas ha generado durante toda la temporada ya que Dani Carvajal no ha logrado mantener un nivel satisfactorio durante la primera parte del curso y sus alternativas naturales, Lucas Vázquez y Álvaro Odriozola, no han estado cerca de ser una amenaza para el canterano. No obstante, con Nacho podría vivirse próximamente un cambio de dinámica en este apartado ya que en Bilbao se mostró muy firme al corte, inteligente con el balón en los pies y sin dejar paso a esa sensación de debilidad defensiva en el sector derecho.

A pesar de que el jugador de 32 años no venía contando con apenas protagonismo esta temporada, supo aprovechar a las mil maravillas la confianza brindada por Ancelotti en San Mamés y gracias a ello demostró que es una solución más que útil como un lateral cuyas prestaciones no evidencien dudas en cada encuentro que disputa el Real Madrid.

De hecho, los problemas hallados en esta posición a lo largo de las últimas temporadas han provocado que la directiva blanca haya tanteado la incorporación de jugadores como Pedro Porro, Jeremie Frimpong o Denzel Dumfries, el último en sumarse a la lista de opciones en el mercado barajadas por la directiva para tratar de poner fin a esta dinámica tan poco gratificante.

Eso sí, antes de poder acometer alguna de estas incorporaciones el próximo verano, Ancelotti sabe que, al menos hasta que finalice la campaña, Nacho Fernández podría ser la solución de urgencia que acabe con la titularidad indiscutible de Carvajal y ponga fin a uno de los grandes problemas que ha padecido el club en los últimos años.

Cabe señalar que el protagonismo de Nacho en el equipo, a pesar de enfrentarse a una dura competencia, ha ido creciendo de forma progresiva desde que arrancó el curso y ahora, habiendo opositado para ganar un puesto indiscutible en el ‘11’, podría ser la salvación para ‘Carletto’.