Ancelotti sacrifica a Mendy, comienza la operación salida del Madrid

El Real Madrid está haciendo muy bien los deberes en un mercado de fichajes estival que aún no ha comenzado. El conjunto blanco ha anunciado ya las incorporaciones de Aurélien Tchouameni y Antonio Rüdiger, el primero una de las grandes promesas del fútbol europeo y el segundo un central contrastado a nivel mundial. Ahora el conjunto blanco va arrancar la operación salida y uno de los que se vaya puede ser uno de los damnificados por el fichaje del central alemán.

Carlo Ancelotti debe hacer encajar su engranaje defensivo este curso con la incorporación de Rüdiger. El central alemán desplazará a Alaba al carril zurdo, donde Ferland Mendy será suplente, un jugador que quizás no valga para no ser titular, por lo que el entrenador italiano y Florentino Pérez no descartan la salida del lateral francés, siempre y cuando llegue una oferta razonable por él.

Ferland Mendy ha terminado la temporada disputando 35 partidos, más de 2.800 minutos de juego en los que ha marcado dos goles y ha dado cinco asistencias. El lateral galo ha tenido una campaña de altibajos, con luces y sombras en su juego, siendo capaz de hacer un partido espectacular como de caer en errores impropios de la categoría y el club donde juego. Las lesiones tampoco han jugado a su favor, con varias fases de la temporada perdidas por diversas dolencias.

El francés llegó al Real Madrid en 2019 procedente del Olympique de Lyon, quien recibió 48 millones de euros por su traspaso, por lo que en la 'casa blanca' consideran que el galo ha sido amortizado en estos años como jugador madridista. Aunque no esté en el mercado como tal, si llega una buena oferta por el francés este abandonará el club.

Mendy sería por tanto una de las varias salidas que el Real Madrid debe acometer este mercado de fichajes. A la posible marcha del francés se deberán sumar la de Mariano, Luka Jovic, Dani Ceballos, Jesús Vallejo y Marcos Asensio, quien no está contento con los minutos que está teniendo en los últimos tiempos y estaría interesado en abandonar el Santiago Bernabéu.