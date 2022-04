Carletto sentencia a un crack en Sevilla por culpa de Rodrygo: se irá

El Real Madrid salió muy reforzado de su compromiso en tierras andaluzas tras una remontada épica (2-3) que pone el broche a una semana mágica para los blancos. Aunque en la primera parte el Sevilla fue muy superior sobre el terreno de juego, a partir del descanso la situación dio un giro de 180’º y con una pieza clave en ello: Rodrygo Goes. El futbolista brasileño saltó al césped en lugar de Eduardo Camavinga y su papel fue crucial para comenzar, continuar y rematar la mencionada remontada que deja LaLiga muy encarrilada para los blancos.

Con su actuación de anoche, firmando un gol y una asistencia y siendo trascendental en la gesta del Real Madrid, Rodrygo no solo se ha reivindicado definitivamente en el club, sino que además ha terminado con las opciones de Marco Asensio de seguir en el club la próxima campaña. Ambos futbolistas han peleado los minutos en el extremo derecho a lo largo de la temporada, pero ahora es el brasileño el que está acaparando mucho más protagonismo en esa parcela y todo en base a dos factores: el nivel del joven internacional con la canarinha está aumentando progresivamente y el futbolista español no termina de explotar de forma regular sus cualidades, algo que ha conllevado un castigo severo por parte de un Carlo Ancelotti que no viene contando apenas con él.

A colación de esto, el futuro de Asensio cada vez mira más lejos de Concha Espina ya que el futbolista, quien viene siendo muy cuestionado a lo largo del presente curso, cuenta con varias ofertas sobre la mesa que podrían despejarle el camino, especialmente el AC Milan. Eso sí, además del cuadro londinense, tanto el Tottenham Hotspur como el Arsenal también vigilan muy cerca de su situación.

Es cierto que los números goleadores del mallorquín son mucho más destacados, pero ambos jugadores viven dinámicas totalmente opuestas y es Asensio el que tiene todas las papeletas para salir del club el próximo verano, especialmente por otro motivo de peso que a día de hoy mira más allá de las fronteras españolas: Kylian Mbappé. Si ya Rodrygo está logrando arrebatarle de muchos minutos, la hipotética llegada del crack del PSG será fulminante para el balear, que además podría dejar en las arcas merengues cerca de 35 millones de euros.