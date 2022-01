Ancelotti y su regalo de reyes a tiempo: no quería repetir pesadilla

Cuando en el comienzo del año 2015 el Real Madrid de Carlo Ancelotti perdía frente al Valencia empezaba lo que sería el principio del fin para el italiano en el equipo blanco. Los de Carlo llegaban con un récord de 22 victorias consecutivas y parecía que sería un año histórico para un club que venía de ganar la Champions unos meses antes en Lisboa frente al Atlético de Madrid.

Pero aquel partido de Mestalla en el que el Madrid sucumbió por 2-1 fue un punto y aparte. El equipo comenzó a hundirse durante las siguientes semanas hasta el punto de finalizar la temporada sin ningún título, ni tan siquiera una Liga que tenía muy encauzada. Y para más inri el FC Barcelona que por aquel entonces entrenaba Luis Enrique aquel año lograría el triplete.

A Ancelotti aquello no se le ha olvidado. Y es por ello que lleva meses con eso en la cabeza. Fue una pesadilla total. Es cierto que el italiano no está rotando apenas y que el club teme que esto pueda generar problemas en las próximas semanas, cuando el calendario se apretará con Liga, Supercopa de España, Copa del Rey y Champions, pero Ancelotti está convencido de que no volverá a cometer los mismos errores que entonces.

Para el partido del próximo sábado (21h) frente al Valencia (eso si, esta vez será en el Santiago Bernabéu) Ancelotti ha sabido ayer 6 de enero que podrá contar con Vinicius para la cita. El brasileño ha vuelto a los entrenamientos la mañana de reyes tras varios negativos en unas semanas que han sido un tanto locas para el jugador por los continuos positivos y negativos alternados en las diversas pruebas COVID-19 que este venía realizando.

Con la vuelta de Vinicius el Madrid recupera el desborde y la pegada que ahora mismo Eden Hazard, no tiene, aunque Ancelotti seguirá dándole minutos para tratar de recuperar al belga para la causa. Vini apunta a titular el sábado y también el próximo miércoles en el partido de semifinales que enfrentará a Real Madrid y FC Barcelona en Arabia Saudí por un puesto en la final de la Supercopa de España.