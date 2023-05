Andrés Iniesta aparece como aviso a Xavi con Leo Messi: consecuencias terribles para el Barça

La llegada de Leo Messi a Barcelona no es un asunto ni mucho menos hecho, es más, su posible fichaje en el mercado responde a multitud de variables que ahora mismo el club no está en posición de cumplir. Equilibrarla masa salarial y conseguir ventas, entre ellas algunas millonarias, son necesidades casi apremiantes no solo para hacer que el argentino regrese, sino para fichar un recambio a Busquets. Ahora bien, al margen de los inconvenientes, Xavi sabe tan bien como Andrés Iniesta que el sudamericano no fue siempre sinónimo de victoria.

La historia ‘no está’ con Messi

Una vez que Xavi Hernández salió del Barça, todo se fue apagando; y ya sin Iniesta, murió. La época más dorada de la historia del Barcelona, que va desde Frank Rijkaard hasta Luis Enrique, pasando por Pep Guardiola, tuvo a Xavi e Iniesta como motores. También a Messi, solo que cuando el sudamericano perdió a los dos genios españoles, el Barça comenzó su declive, especialmente acuciado en Europa. Xavi dejó el Barça en 2015, con nada menos que un triplete en las vitrinas culés; después, Iniesta tardaría tres años más en abandonar el Barça y ganó otros ocho títulos, con dos ligas entre ellos. Al caer el de Fuentealbilla, todo se hundió.

Ya con Messi como único referente al frente de este trío de oro culé, solo hubo una campaña de normalidad en los éxitos, con Ernesto Valverde, de las tres que vivió de capitán el argentino y siempre con títulos exclusivamente en España, no en Europa. Durante las campañas 18/19, 19/20 y 20/21, el Barça logró una liga y fue eliminado siempre en Europa. Ganó también una Supercopa de España y una Copa del Rey, todo ello en tres temporadas, quedándose en el segundo año en blanco, en la campaña 19/20. Es decir, con Messi como bandera del proyecto, los títulos menguaron; luego fichar el argentino no es sinónimo de victorias y títulos.

Argumento táctico

Más allá de ello, lo que más se hace hincapié en el posible fichaje de Messi es en cómo Xavi deberá involucrarlo en su sistema, ya que la parcela del 10 para él no existe. Lo más razonable es que siente a Gavi, jugando Messi de falso volante o extremo izquierdo, cayendo continuamente hacia el centro y dejando libertad a las subidas de Alejandro Balde, sin embargo, el Barça, este Barça, perdería muchísima profundidad y amplitud, además de velocidad, y sobre todo carecería de la intensidad en la presión sobre la salida de balón rival. Lógicamente la calidad de Messi aún sigue ahí, pero, ¿puede ser ya determinante hasta el punto de no hacer menguar al Barça?