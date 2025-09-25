Antony, del Betis, acusado de maltratar a los miembros del staff

La figura de Antony vuelve a estar en el centro de la polémica. El futbolista brasileño, ahora estrella del Real Betis, ha sido señalado en Inglaterra por su comportamiento durante su etapa en el Manchester United. Según publica The Sun, el extremo habría tenido problemas muy serios con el cuerpo técnico de los red devils, hasta el punto de ser acusado de maltratar y despreciar a los miembros del staff.

Los informes desde Carrington aseguran que Antony mostraba aires de superestrella, se negaba a aceptar correcciones y su actitud llegó a generar un ambiente insostenible dentro del vestuario. Técnicos y jugadores terminaron hartos de su forma de actuar, hasta el punto de que muchos celebraron su salida. Esa habría sido, en realidad, una de las principales razones por las que en Old Trafford no se plantearon darle más oportunidades, independientemente de su calidad futbolística.

En el Betis todo es distinto: Antony ya es todo un ídolo

La realidad es que en el Betis el panorama no puede ser más opuesto. Desde su llegada, Antony se ha ganado el cariño de sus compañeros, del cuerpo técnico y de la afición. Lejos de los problemas que se describen en Inglaterra, en el Villamarín ha mostrado una actitud intachable, ha trabajado duro y ha rendido a un nivel que ha sorprendido a todos.

En Sevilla destacan su profesionalidad, su esfuerzo y su capacidad para decidir partidos importantes. Nada que ver con el futbolista problemático del que hablan en Manchester. El propio vestuario verdiblanco asegura que no ha habido ni un solo gesto de arrogancia y que su integración ha sido total. Tanto es así, que muchos lo ven ya como un referente dentro del equipo.

Es evidente que la estancia de Antony en Inglaterra dejó heridas abiertas. Su carácter no encajó en un club como el United, con una presión descomunal y un entorno que no tolera los aires de grandeza. Pero en el Betis, donde ha encontrado confianza y estabilidad, está viviendo una segunda oportunidad para demostrar su talento.

Así pues, mientras en Manchester insisten en las acusaciones por su mala relación con el staff, en Sevilla disfrutan de un Antony renovado, más maduro y convertido en uno de los ídolos del beticismo. No por nada es Antonio de Triana.