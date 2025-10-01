Antony solamente seguirá en el Betis si cumplen con una condición

El Real Betis puede encontrarse con un problema inesperado de cara a la próxima temporada. Antony, uno de los jugadores que más ha crecido en los últimos meses, ha dejado claro en declaraciones a Onda Cero que su futuro en el club verdiblanco depende directamente de la continuidad de Manuel Pellegrini.

El atacante brasileño, que ha logrado asentarse en el esquema del técnico uruguayo, considera que su mejor versión se debe a la confianza y al trabajo de Pellegrini, a quien responsabiliza de todo lo bueno que le ha ocurrido desde que aterrizó en el Betis. “Es un gran entrenador. Todos sabemos la historia que tiene, es increíble. Trabajar con él me siento muy feliz por la persona que es, no solo conmigo sino con todos los jugadores. El tema de la renovación es entre club y Pellegrini. Yo quiero siempre estar más tiempo con Pellegrini, pero es decisión de ellos”, afirmó.

Pellegrini, clave en la carrera de Antony

La importancia de Manuel Pellegrini en el rendimiento de Antony es absoluta. El brasileño llegó a España con dudas y muchas críticas a sus espaldas, pero bajo la dirección del técnico chileno se ha reencontrado con su fútbol. Sus actuaciones en los últimos partidos no solo han devuelto la ilusión a la afición bética, sino que han generado expectativas de que pueda ser un jugador determinante en los planes de futuro.

Por eso, Antony ha querido dejar claro que su principal incentivo para seguir en el Betis no es económico ni deportivo, sino personal: seguir creciendo junto a Pellegrini. En caso de que el entrenador no continúe en el banquillo, el brasileño se plantearía seriamente buscar una salida y probar suerte en otro club que le garantice un entorno de confianza similar.

El Betis, pendiente de la decisión

La pelota está ahora en el tejado de la directiva del Betis, que deberá resolver cuanto antes la situación de Pellegrini. El chileno es una figura respetada en el vestuario y en la afición, y su continuidad no solo aseguraría estabilidad deportiva, sino también la permanencia de jugadores clave como Antony.

Así pues, el futuro del brasileño en el Betis pasa inevitablemente por el de Pellegrini, que se ha convertido en el verdadero pilar del proyecto verdiblanco.