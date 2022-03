Araújo siembra el pánico y Laporta elige su plan B: vale 17 millones

El FC Barcelona está viendo el momento más dulce de toda la temporada, pero tras la apabullante victoria en El Clásico Joan Laporta se ha topado con dos contratiempos inesperados: Gavi y Ronald Araújo no han aceptado la última oferta de renovación presentadas por el club y a día de hoy su futuro genera muchas dudas, sobre todo las ofertas que podrían llegar desde la Premier League en el próximo mercado veraniego.

No obstante, la situación de ambos futbolistas no es del todo similar ya que, mientras el centrocampista sevillano ha dejado entrever una y otra vez su deseo de llegar a un acuerdo con la directiva para extender su compromiso más allá de 2023, el central uruguayo de 22 años no ha seguido esa conducta, por lo que el pánico se ha apoderado de las altas esferas del club. No obstante, Laporta, sin tiempo para lamentaciones, ha señalado al jugador que podría llegar este mismo verano para tomar el relevo de Araújo, si es que las negociaciones con el defensa no terminan llegando a buen puerto: Kalidou Koulibaly.

Tal y como ha recogido CalcioMercato en las últimas horas, el futbolista senegalés del Nápoles ha vuelto a la lista de prioridades del FC Barcelona para reforzar el eje central de la zaga. Esta no es la primera vez que Koulibaly aparece en la agenda culé ya que el club ha abordado su fichaje durante los últimos años, pero el alto precio exigido por el conjunto italiano -cerca de 50 millones- ha impedido al jugador cerrar su fichaje por el Barça. No obstante, al igual que Araújo, finaliza contrato en 2023 y, ya habiendo dejado patente su deseo de cambiar de aires llegada esa fecha, el conjunto azulón no desperdiciará la oportunidad de sacar tajada por su adiós.

Este es el proceso que ha llevado al presidente blaugrana a fijar sus ojos de nuevo en el futbolista africano de 30 años, un futbolista que atesora unas capacidades físicas francamente imponentes que le sitúan a día de hoy como uno de los mejores centrales del continente. Es cierto que su juego con los pies no es el mejor, pero el FC Barcelona necesita jugadores que aporten ese grado de contundencia y veteranía a la zaga para no repetir los mismos errores que han lastrado al equipo en el presente curso.

Además, su expiración de contrato invita a pensar que, por una cifra que ronde los 17 millones, el traspaso podría tener luz verde de todas las partes presente en la operación.

Eso sí, cabe señalar que la ofensiva por Koulibaly solamente se produciría si Araújo termina saliendo del equipo, algo que la directiva tratará de evitar en los próximos meses.