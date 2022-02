Araújo y Gavi provocan una operación salida con 6 nombres en el Barça

La situación económica del FC Barcelona está lastrando el proyecto deportivo del club, ya no porque Joan Laporta está obligado a medir el gasto realizado en los nuevos fichajes, algo que le priva de poder incorporar a estrellas de renombre mundial, sino porque otros jugadores de la actual plantilla blaugrana están comenzando a sentirse atraídos por la posibilidad de abandonar el club el próximo verano: el quid de la cuestión, su expiración de contrato.

Este asunto no sería tan preocupante en Can Barça si se tratara de jugadores con poca repercusión en el equipo, pero son Gavi y Ronald Araújo los que están comenzando a sembrar el pánico en el club. Ambos están siendo dos de los futbolistas más destacados esta temporada y su juventud les augura un futuro muy prometedor en la Ciudad Condal, donde ya están considerados un parte esencial en el proyecto que está tejiendo Xavi Hernández. Eso sí, ambos futbolistas son conscientes de los méritos que están haciendo y, dado que finalizan contrato en 2023, quieren firmar una renovación que implique un sustancioso aumento salarial que por el momento la directiva no está en condiciones de aprobar.

Por ello, las opciones de Laporta y sus asesores pasan por realizar una buena gestión de las ventas el próximo verano para poder inyectar un capital suficiente que permita asumir las peticiones del defensa uruguayo y del centrocampista sevillano.

Por ende, hay hasta seis futbolistas que podrían despedirse del Barça de forma definitiva para poder evitar que los clubs más poderosos de Europa, especialmente en la Premier League, tienten económicamente a ambos jugadores de la plantilla blaugrana, dos fugas que serían sumamente dolorosas para el proyecto culé: Philippe Coutinho es el hombre que encabeza la rampa de salida del Camp Nou el próximo verano, pero tras él se podría dar otra marcha de quilates como la de Frenkie de Jong, quien dejaría en el club cerca de 60 millones.

Además, otros futbolistas como Clément Lenglet, Miralem Pjanic, Sergiño Dest o Memphis Depay también viven situaciones personales muy delicadas y por ello completan ese catálogo de jugadores cuya salida parece inevitable el próximo verano.