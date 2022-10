Asensio, Hazard y Mariano provocan el enero más loco del Real Madrid

El Real Madrid, en líneas generales, está cuajando una temporada admirable ya que, habiendo recuperado el liderato de LaLiga y con la clasificación para los octavos de final de la Champions casi en el bolsillo, el equipo dispone de muchos jugadores a un gran nivel. No obstante, no todo reluce en Concha Espina dado que Ancelotti tiene a su disposición a algunos hombres que no están gozando de apenas protagonismo y que, en mayor o menor grado, son el gran motivo de preocupación de Florentino Pérez de cara a 2023: Mariano Díaz, Marco Asensio y Eden Hazard, los casos más graves.

El delantero de origen dominicano acaba contrato y, siendo un jugador totalmente invisible para ‘Carletto’, su salida del club no admite dudas. Sin embargo, Florentino no quiere esperar al próximo 30 de junio para verle abandonar el equipo y por ello tratará de cerrar su adiós en enero rescatando el interés de alguno de los pretendientes que se plantearon su fichaje durante el último verano, como el Leeds United.

El caso de Asensio es similar ya que el futbolista mallorquín de 26 años, sin opciones de renovar con la casa blanca, también cuenta con un gran elenco de seguidores en el mercado que podrían aprovechar su expiración de contrato para adelantarse al resto de clubs que están pendientes del atacante balear, como el AC Milan.

Con Hazard ocurre algo diferente ya que el extremo belga tiene contrato hasta 2024, pero en el club, tras sus últimas actuaciones, ya no contemplan que este pueda recuperar su mejor nivel. Por ello, y sobre todo porque apenas está teniendo peso en el equipo por culpa del excepcional nivel de Fede Valverde, Vinicius y Rodrygo, Florentino intentará evitar que continúe devaluándose en el mercado y llamar la atención de alguno de los clubs que en las últimas semanas han abierto las puertas al atacante de 31 años, especialmente el Galatasaray.

En definitiva, el Real Madrid se enfrenta a un mes de enero loco con estas tres ventas pendientes de cerrarse en dicho periodo. De no hacerlo, Mariano y Asensio se irán del club en verano sin dejar dinero y Hazard lo hará por una cantidad irrisoria.