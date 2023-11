Atentos, el mayor bombazo de Laporta contra Florentino: De la Fuente le compra el billete a Alemania

El primer gol de España en su visita a Chipre en la victoria de La Roja en el choque de clasificación para la próxima Eurocopa de 2024 (1-3) que se disputará en Alemania lo anotó un jugador al que Luis de la Fuente, seleccionador nacional hispano, le ha comprado ya el billete de verano, un futbolista sin referencias lógicas en toda Europa y el mundo. Es decir, un golpe de mano único de Joan Laporta a Florentino Pérez.

Efectivamente hablamos de Lamine Yamal, un jugador de solo 16 años, que poco menos que es titular en el FC Barcelona y que lo fue en el choque ante los chipriotas anotando además el primer gol del equipo español, de bella factura. Pero sobre todo es un jugador que, pese a su edad, le da a De la Fuente y Xavi cosas que no pueden aportarle otros jugadores; ni siquiera aquellos que cuentan, como Raphinha, con el cartel de estrellas.

Nacido en 2007, Yamal es único en su especie. Si miramos a los jugadores de su generación más caros del planeta, el jugador del Barça está años luz sobre los demás: Yamal cuenta (para Transfermarkt) con un valor de unos 50 millones de euros en la actualidad; el siguiente de la lista, Luka Vuskovic, es defensa central, juega en el Hajduk Split de la liga croata y cuesta 6 millones de euros.

Nula apuesta por la cantera

El palo para el Madrid con Yamal no tiene precedentes, pero en parte es normal: el Barça sí apuesta por la cantera. A día de hoy si miramos una y otra plantilla, los de Ancelotti cuentan entre los jugadores que usa el míster en el once con uno o dos canteranos, como son Carvajal o Fran García, con Nacho y Lucas desde el banquillo, y a ninguno lo promocionó él. El Barça con Xavi tiene entre sus indiscutibles a Alejandro Balde, Yamal, Gavi e incluso Fermín (por no hablar de Oriol y Sergi Roberto), siendo al menos tres de ellos obra del míster catalán. Yamal es la explosión de esa política.