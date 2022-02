Atleti 22/23, ¿Carrasco o Lemar?, Simeone encuentra nuevo extremo

Diego Pablo Simeone no termina de hacer funcionar el que casi todo el mundo calificó al inicio de la temporada como ‘el mejor Atleti de todos los tiempos’. Un equipo echo a la medida del ‘Cholo’ formado con jugadores que él mismo había solicitado a la junta directiva y que tras muchos esfuerzos le pudieron acabar trayendo, aunque fuese en el último día de mercado. Pero por razones que aún no se explican, el equipo no carbura, no rinde como se esperaba y poco a poco van desapareciendo todas las opciones de conseguir algún título esta temporada.

Es el peor momento del técnico argentino en el Atlético de Madrid, pero esta semana volvía la Champions League, y con ella las esperanzas de todos los rojiblancos de poder dar un giro de 180º grados a esta situación, vencer al Manchester United en el Wanda Metropolitano y confirmar las buenas sensaciones que se habían conseguido por la victoria 0-3 ante Osasuna en el último partido de liga, y para ello Simeone dio descanso en el partido ante los de Arrasate a gran parte de sus piezas importantes como Correa, Lemar, o Giménez (sustituido al descanso por precaución).

Llegó la Champions y todos esperábamos una alineación formada por todos aquellos hombres que descansaron el fin de semana, pero no fue así, Simeone sorprendió a todo el mundo y sacaba de inicio en la banda izquierda a dos laterales izquierdos, Reinildo Mandava y Renan Lodi, y dejaba en el banquillo a Lemar (no entrenó con normalidad y era duda), Yannick Carrasco no podía participar en el encuentro por la sanción de la UEFA de 3 partidos por su incidente en el último partido de la fase grupos ante el Oporto.

El ’Cholo’ decidió experimentar en el momento más importante de la temporada para el conjunto rojiblanco, pero afortunadamente para todos el ‘invento’ le salió muy bien, quitando Kondogbia (también sorpresa en el once de Simeone), el lateral brasileño fue uno de los jugadores que más peligro llevó durante todo el partido el área del Manchester United, fu él quien dio la asistencia en el minuto 7 a Joao Félix para adelantar a los colchoneros.

Tan bien le funcionó al argentino el experimento que, seguro que se convierte en un recurso más que habitual a partir de este momento, no sorprendería volver a verlo en el once titular en el partido de vuelta en Old Trafford, y desde luego que tampoco se extrañará nadie si empieza a verse su nombre en el equipo de inicio de los rojiblancos en Liga, ya sabemos todos que cuando algo le funciona al técnico argentino, lo repite hasta que se estropea, como el caso de Marcos Llorente y el lateral derecho.

Pero claro, toda buena noticia para un jugador implica una mala para otro compañero, y en este caso significan menos minutos y protagonismo para dos futbolistas en concreto: Carrasco y Lemar. Los dos son dos piezas claves en el esquema de Simeone, pero el nuevo rol de Renan Lodi desplazaría en más de una ocasión del once titular al belga o al francés, algo que no verían con muy buenos ojos teniendo tan cerca la cita de Catar, por ello, la nueva situación en el equipo del brasileño podría significar la salida de uno de estos extremos para no ver mermada su posibilidad de asistir al Mundial, aunque es cierta que Lemar lo tiene algo complicado debido a la competencia en su posición en la selección gala.

La situación de estos tres futbolistas ha dado un cambio radical, el fichaje de Reinildo Mandava significa un nuevo obstáculo para Lodi que no estaba terminando de convencer a Simeone, Mario Hermoso le había quitado la titularidad, y su futuro pintaba más lejos que cerca del Wanda Metripolitano, pero si se mantiene su nuevo rol, el mercado de fichajes de la 22/23 podría ser completamente diferente y buscar una salida para Lemar o Carrasco y no para el lateral brasileño. Los próximos partidos serán decisivos.