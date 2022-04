Atlético de Madrid y F.C. Barcelona, pendientes de Álex Moreno

Uno de los futbolistas revelación de esta temporada está siendo Álex Moreno, lateral izquierdo del Real Betis Balompié, club con el que está peleando por la cuarta plaza en liga y con quien va a jugar la final de la Copa del Rey ante el Valencia.

El futbolista catalán es otro de los jugadores a los que el técnico Manuel Pellegrini ha 'resucitado'. Moreno suma esta temporada 38 encuentros disputados, más de 2.800 minutos en los que ha marcado cinco goles y ha dado cinco asistencias. Siendo el primer lateral que marca 5 goles en una misma temporada de LaLiga desde que lo hicieran Adriano (Barcelona) y Siqueira (Granada) en la temporada 2012/13.

Álex Moreno renovó su vinculación con el Betis el pasado mes de enero, con un contrato que le mantiene ligado a la entidad verdiblanca hasta 2025. El carrilero zurdo llegó a Heliópolis en el verano de 2019 procedente del Rayo Vallecano a cambio de siete millones de euros.

Su temporada no está pasando desapercibido para nadie y son varios los grandes equipos que le tienen en cartera. Atlético de Madrid y Barça los primeros, aunque no los únicos.

Los colchoneros tienen el carril zurdo bien cubierto con Renan Lodi y Reinildo Mandava, pero los rojiblancos querrían cubrir la salida de alguno de los brasileños con el lateral del Real Betis.

Por su parte el F.C.Barcelona tiene la necesidad de encontrar un sustituto para Jordi Alba. Joan Laporta y la dirección deportiva azulgrana están trabajando en cubrir ese puesto y una de las alternativas es Álex Moreno, que no saldría del Betis por menos de 15 o 20 millones de euros.

No solo en España se sigue muy de cerca a Moreno, el Tottenham Hotspur de Antonio Conte también permanece muy atento a la situación del lateral, quien sería una buena incorporación para el carril zurdo de los 'spurs'.

El conjunto inglés juega con ventaja en lo económico con respecto a Barça y Atleti, pero el lateral barcelonés preferiría seguir su carrera en la Liga Santander.

De momento, el único que parece no tener constancia del rendimiento de Álex Moreno es el seleccionador nacional, Luis Enrique. El técnico asturiano no ha llamado aún al lateral en ninguna convocatoria, aunque no está descartado para ir con ‘La Roja’ al próximo Mundial de Qatar.