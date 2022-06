Bale se planta: infravalorado tras el Real Madrid, Florentino ni mira

El jugador del Real Madrid, Bale, sigue buscando equipo tras estar a punto de finalizar su contrato con el club blanco. En un nuevo episodio del culebrón, el galés se plantea seriamente jugar en su país, en el Cardiff City, tal y como adelanta la BBC. Algo que sorprendería dado el nivel que se supone a Bale para seguir rindiendo en algún grande de Europa, visto sobre todo su capacidad de rendimiento en la selección, donde ha llevado a su país al Mundial con actuaciones de mucho mérito.



Sobre la posibilidad de jugar en su entorno natal, el extremo comentó: "Es algo que necesito sentarme y hablar". No solo con mi familia, sino con el seleccionador y los físios para ver qué me daría la mejor oportunidad de estar en forma en noviembre y en diciembre. Realmente, no sé si los estándares marcan una gran diferencia antes del Mundial. Un partido de fútbol es un partido de fútbol". Lo cual habla a las claras de la intención de Bale de valorar jugar para el equipo que milita en la Championship, según las declaraciones recogidas por el portal web ‘besoccer’.



El jugador galés confirmó recientemente que no jugará para el Getafe. Una opción que saltó tras las palabras de su presidente, Ángel Torres, afirmando que sus representantes se lo ofrecieron para jugar en el conjunto azulón. Idea que cogió fuerza sobre todo por la preferencia de Bale de seguir viviendo en Madrid, pero que el mismo se encargó de salir al paso para desmentir. Todo apunta por tanto, tras las palabras de Bale, que el Mundial de Catar sea el punto y final de su carrera como profesional.



Un Mundial donde espera reivindicarse ante todos esos que le han criticado, especialmente en el Real Madrid, de donde ha salido infravalorado debido a la poca continuidad de la que ha gozado en el conjunto blanco. Situación que ha hecho que Bale llegue a plantearse jugar en una categoría inferior pese al interés de grandes clubes como la Roma de Mourinho. Entrenador con el que coincidiera en el Tottenham y que se descubrió por él mismo que fue quien pidió su fichaje para el Real Madrid.