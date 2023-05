Batacazo a Florentino con un favorito para echar a Ancelotti: la Premier gana el primer asalto

Situaciones opuestas las que se viven en Madrid y en Londres. Mientras que en la capital de Inglaterra están ilusionados con la más que posible llegada de un técnico ilusionante para el Tottenham, en la capital española ven como cada día se aleja más uno de los candidatos a tomar las riendas del Real Madrid la próxima temporada, su nombre no es otro que Julian Nagelsmann, que actualmente se encuentra sin equipo y es una opción muy apetecible para todos los grandes europeos.

Si bien el técnico germano no era el candidato número uno a dirigir al Real Madrid, cabe destacar que sí era uno de ellos y que su perfil podría encajar bien con el que busca el conjunto blanco. Sin embargo, parece que el ex del Bayern no quiere esperar más y quiere aclarar su futuro lo antes posible, algo que no sucederá con el Madrid, ya que todavía debe competir por la Champions.

Según cuenta Sky Sports, todavía no hay ningún acuerdo entre Tottenahm y Nagelsmann, aunque sí que se respira cierto grado de optimismo en el seno de los spurs, que se ven muy cerca de fichar a uno de los mejores entrenadores del mundo de cara a la próxima temporada.

Perder al ex del Bayern de Múnich no es ninguna tragedia para el Real Madrid, ya hemos dicho que a Florentino no le faltan pretendiente y todavía tiene en su lista nombres como Xabi Alonso o Raul, siendo ambos, perfiles que seguro ilusionarían más a la afición blanca, ya que su pasado vistiendo la elástica del Real Madrid ilusiona mucho a un Santiago Bernabéu que seguro sueña con ver algo parecido a lo que hicieron Zidane o Guardiola.

Así pues, el Tottenham ha dado un pequeño golpe al Real Madrid con el fichaje de Julian Nagelsmann, que a la espera de hacerse oficial, apunta a ser toda una realidad. Gran operación por parte del Tottenham que se lleva a uno de los principales nombres que sondeaba el Real Madrid para el futuro de su banquillo.