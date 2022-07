Bombazo Laporta-Messi: la herida alimenta el milagro, Xavi incrédulo

El mercado de fichajes sigue su curso y el cercano arranque del próximo campeonato de Liga ha traído al recuerdo del entorno barcelonista la salida la temporada pasada del mejor jugador de la historia del club, Leo Messi. Laporta compareció ante los medios durante un evento publicitario de uno de los ‘sponsors’ del club, para referirse a un triste episodio que le puso en jaque en sus primeras semanas como presidente del club azulgrana. Un año después, la atmósfera que se respira en torno al Camp Nou no es la misma, tanto que se ha puesto sobre la mesa un tema con el que el barcelonismo sueña desde la saciedad.



“La etapa de Leo no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por cuestiones económicas. Tenemos una deuda moral con él en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido en todos los campos”, sorprendió Laporta. Algo a lo que el presidente añadió: “esto es una aspiración. No hay nada hablado. Me siento corresponsable de este final. Creo que es un final provisional, creo que conseguiremos que esta aspiración sea una realidad”.



Un discurso que viene a corroborar el estado de optimismo que se respira en Barcelona desde que se pusiera en marcha la activación de las denominadas palancas económicas. Una maniobra que ha permitido realizar grandes fichajes y asumir un gasto que la temporada pasada parecía impensable cuando Messi no podía continuar por la incesante deuda del club culé. El haber hipotecado parte de los derechos del club ha sido una estrategia llevada a cabo por la directiva azulgrana, que el paso del tiempo dirá si fue llevada a cabo con éxito.



Lo que está claro, es que la presente temporada pinta muy bien para el proyecto de Xavi, que ha logrado un bloque muy de su gusto y que ha visto como los jugadores han querido unirse a él. Un técnico que restó algo de importancia a la llegada de Messi, puesto que aún tiene contrato con el PSG, pero que estaría encantado de contar con el que el que reconociera que “tras su marcha todo estaba siendo más difícil”.