Camavinga no es solo un peligro para Tchouameni y Kroos, sino para otros dos titulares indiscutibles

Muchos aficionados del Real Madrid y otros tantos externos al club blanco cuentan el relato de la decimocuarta Champions blanca desde Thibaut Courtois y Karim Benzema, sin embargo hubo otros muchos actores principales, entre ellos uno que pide paso desde hace tiempo y que ahora se ha hecho con la titularidad. O lo que es lo mismo, siendo una seria amenaza tanto para Aurèlian Tchouamani y Toni Kroos, como para otros dos titulares indiscutibles.

Nuestro nombre y el nuevo pilar de Ancelotti es Eduardo Camavinga, que no solo ha sido el mejor pivote defensivo en lo que llevamos de temporada en el Madrid durante estos choques en que ha faltado su compatriota, sino que cuando se ha lesionado otro francés crucial para Carletto, como es Mendy, también ha resuelto con muchísimo más nivel que este la parcela del lateral izquierdo, por lo que el Madrid tiene una pieza que vale millones. Desde luego ni Mendy ni David Alaba han rendido por la ese costado como Camavinga en la 22/23.

Ya lo apuntaba el ex del Rennes en su etapa en la Ligue 1 y solo las circunstancias y no una apuesta en firme de Carletto le han permitido demostrar su valía, que es mucha. Quizá le falte cuajar como mediocampista creativo, por delante de Casemiro y en la actualidad el mismo Tchouameni, pero en el resto de demarcaciones se ha hecho un hueco cuando ha gozado de minutos. Y, como decimos, no solo eso, ha sido la mejor versión de esas dos posiciones que se han visto esta campaña en el club blanco, quizá con honradas excepciones del ex del Mónaco.

Se da la circunstancia de que Camavinga ha sido titular en los últimos cinco partidos del Madrid, algo que nunca había conseguido en el club blanco, y no solo eso, también se da el hecho de que él y Ceballos se entienden a las mil maravillas. Pero vayamos más allá, cabe formular una pregunta que estamos esbozando y que seguramente debería hacerse Ancelotti, ¿es el francés la mejor versión de un carrilero que hemos visto en la temporada en curso? ¿Y el mejor cinco? Dicho lo cual, una vez que recupere efectivos el míster, ¿qué papel está llamado a desempeñar Camavinga?