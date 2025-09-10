¡Cambio de planes! El Atlético descarta a Marc Casadó y va con todo por una estrella

El Atlético de Madrid buscaba reforzar su centro del campo de cara a la próxima temporada. Entre los objetivos estaba Marc Casado, joven talento del Barça. El club rojiblanco veía en él una alternativa prometedora para aportar frescura y creatividad en el medio.

Por su parte, Casado sabe que tendrá competencia dura en el Barça. La posibilidad de sumar minutos no está garantizada. Aun así, su idea es quedarse y luchar por un hueco en el primer equipo.

El Atlético trató de cerrar la operación, pero finalmente no logró ficharlo. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y el club tuvo que mirar hacia otras opciones. Así, el plan inicial quedó descartado y la directiva rojiblanca puso el foco en un nuevo objetivo de mayor experiencia.

Youri Tielemans, la nueva apuesta

El Atlético ha puesto su mirada en Youri Tielemans, mediocampista belga del Aston Villa. Con 28 años, Tielemans combina experiencia, visión de juego y capacidad para generar fútbol desde el centro del campo. Todo lo que Simeone busca en un mediocampista.El belga tiene contrato hasta 2027 y un valor estimado de 38 millones de euros. El Atlético estaría dispuesto a ofrecer 35 millones fijos más 10 en variables. La idea es llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, según ha informado Fichajes.net.

Peak Youri Tielemans is a player who belongs on the biggest stages. His mind goes one second ahead of the rest, which makes him extremely hard to press. A top passer with great impact when arriving into the box and a duels winner too. He’s a top central midfielder now. pic.twitter.com/IchyOdLHLh — Daniel (@danieIscouting) September 8, 2025

Tielemans destaca por distribuir el balón con precisión, llegar al área rival y mantener el equilibrio defensivo y ofensivo. Su estilo encaja perfectamente con el Atlético. Además, aporta regularidad y liderazgo, siendo titular indiscutible en la Premier League y con experiencia internacional con Bélgica.

Por ahora, no hay acuerdo cerrado. Las negociaciones siguen y dependerán del Aston Villa y del propio jugador. Si finalmente se concreta, Tielemans reforzará un medio del campo que necesita control, creatividad y solidez. Su llegada podría marcar un antes y un después para el equipo, especialmente en LaLiga y en competiciones europeas.

Con este cambio de planes, el Atlético demuestra que no se detiene ante obstáculos y sigue apostando por futbolistas de primer nivel para dar un salto de calidad en su proyecto. Ahora, todos los ojos están puestos en Tielemans, el fichaje que podría cambiar el rumbo del Atlético esta temporada.