Carletto apuesta por Asensio y Mariano y ‘despide’ al galáctico blanco

El Real Madrid ha perdido el liderato del campeonato liguero tras su último empate frente al Osasuna, un encuentro que estuvo marcado por un polémico gol de Vinicius JR y por el penalti fallado por Karim Benzema. No obstante, algunas decisiones de Carlo Ancelotti en el trascurso del choque también fueron muy sorprendentes y hoy son un tema que está dando que hablar.

Con el partido muy trabado y, sin apenas generando ocasiones de peligro, ‘Carletto’ decidió apostar por Marco Asensio y Mariano Díaz como solución para el frente ofensivo, una solución que no tuvo el efecto esperado ya que el equipo no pudo desequilibrar la balanza en el tramo final del choque. Eso sí, que el técnico eligiese al extremo mallorquín y al delantero dominicano como revulsivos pone de manifiesto que Eden Hazard ya no forma parte de sus planes, siendo estos dos jugadores que también vienen siendo prácticamente invisible en sus decisiones.

El belga volvió a presenciar un partido entero desde el banquillo y, aunque el encuentro pedía desequilibrio en banda ya que el conjunto rojillo acumuló muchos efectivos en el eje central, Hazard no saltó a escena. Es cierto que el belga viene atravesando una dinámica similar en la que solamente a pinceladas está contando con la confianza de su entrenador, pero que fueran Asensio y Mariano las apuestas del italiano para tratar de ganar el partido y no el ‘7’ pone en evidencia la crítica situación que padece en Concha Espina actualmente.

Por ende, esto dará alas a que Florentino Pérez, si es que aún no tenía decidida su salida, abra la puerta al extremo de 31 años en el próximo mercado invernal, es decir, sin esperar a que finalice el curso, por dos motivos claros: en primer lugar, que el futbolista podría causar interés en algunos clubs europeos de cara al segundo tramo del curso y, sobre todo, que el Real Madrid inyectaría una buena suma de dinero con la que poder, ya no solo oxigenar las arcas del club, sino buscar algún refuerzo exprés.

Lo que ya ha quedado de manifiesto, tras los presenciado en la noche de ayer y lo mencionado en estas líneas, es que Ancelotti no confía en un Eden Hazard que tiene los días contados en el Real Madrid, algo que puede catalogarse como un despido virtual del jugador.