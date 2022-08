Carletto no confía: Hazard se harta, cuenta atrás para dejar el Madrid

A Eden Hazard hay algo que empieza a no cuadrarle en el Real Madrid. El belga estaba convencido de que este iba a ser su año, en el que por fin pudiera demostrar su valía vestido de blanco después del verdadero calvario que viene pasando desde que firmó por el conjunto merengue. Se había ilusionado y lo había puesto todo durante la pretemporada, pero ahora que han arrancado los partidos oficiales está viendo que no ha cambiado prácticamente nada o que incluso ha ido a peor.

Es por eso que el atacante se está empezando a hartar de lo que está viviendo como madridista. Su presencia en este arranque de curso está siendo meramente testimonial, ya que no jugó ni un solo minuto ni en la final de la Supercopa de Europa ni tampoco este pasado fin de semana ante el Espanyol, mientras que en las dos primeras jornadas de Liga apenas estuvo unos pocos instantes sobre el terreno de juego. Hazard esperaba vivir una situación muy diferente, quizás no siendo titular indiscutible pero sí siendo mucho más protagonista con el equipo.

Es por eso que, justo ahora que se apuran las últimas horas de mercado, informa la Cadena Cope que el belga ha comenzado a hartarse de todo lo que está viviendo y que empieza a estar un poco molesto en el Real Madrid. Carlo Ancelotti, al que no guarda rencor, no le hace sitio en el equipo y prefiere cada fin de semana optar por otros para saltar al césped, pero Hazard sabe que no puede permitirse otro año más siendo un actor secundario dentro del equipo. La opción de una posible salida en los últimos instantes ha cogido algo de fuerza aunque el propio futbolista sabe que es algo muy complicado porque apenas tiene mercado, cuenta con una ficha muy alta y el tiempo apremia mucho.

Si se queda en el Real Madrid, Hazard sabe que va a tener muy complicado contar con minutos y eso le come la conciencia porque quiere ser uno de los hombres importantes de Bélgica en el próximo Mundial que se disputa dentro de tres meses. Su convocatoria está fuera de toda duda, pero de ahí a que sea titular o el faro del combinado belga va un trecho y Hazard está empezando a temer seriamente por su futuro.