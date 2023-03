Carletto plantea dos variables en el Clásico ante el Barça y van a ser muy polémicas

El Real Madrid tiene dos partidos más contra el Barcelona en lo que resta de temporada y el de este domingo quizá sea el más intrascendente, aun siendo un clásico y habiendo todavía opciones de ganar LaLiga, estas son mucho más remotas que sus posibilidades de triunfar en la Champions League y en la Copa del Rey, de ahí que pese al parón de selecciones Carletto sopese dos cambios profundos en la plantilla.

Benzema tocado ante el Liverpool

Justo antes de anotar el gol que dio la victoria al Madrid frente al Liverpool en la vuelta de octavos de final de la Champions League, donde los merengues ganaron en Anfield y en el Bernabéu, Karim Benzema chocó con Virgil van Dijk y salió aquejado de un fuerte dolor en la tibia, del que no está totalmente recuperado. Llegará al compromiso, pero si no está al cien por cien para el partido y con lo que aún queda de temporada, Carletto no arriesgará con él. De ser así su puesto en el once lo ocuparía Rodrygo Goes, que haría de punta de referencia en ataque junto a Vinicius por banda.

Hay quien dice que quizá esta sea la mejor posibilidad que tiene Carlo Ancelotti ahora mismo tantos si Benzema está listo como si no, debido sobre todo al pobre rendimiento que está mostrando el francés en los últimos partidos. Además, las lesiones sí están sacudiendo al jugador esta temporada y dada su edad lo mejor sería ser conservador.

Refuerzo importante

Esté listo o no David Alaba, cuando llegue, o Nacho esté a buen nivel, para Carlo Ancelotti el lateral izquierdo titular del equipo es Ferland Mendy. Es verdad que Nacho rindió ante el Liverpool, pero también es cierto que no lo hizo ante el Barcelona, demostrando que profundizar por banda y hacerlo con su pierna mala no es uno de sus fuertes. Por otro lado, la recuperación de Mendy es necesaria para el tramo final de temporada, que tras el parón por selecciones tomará la vía decisiva.