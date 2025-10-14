Carlos Corberán da cuatro nombres: no pueden seguir ni un día más a este nivel en el Valencia CF

La situación en el Valencia CF es cada vez más preocupante, y el equipo no levanta cabeza. Tras la euforia de temporadas pasadas, la plantilla actual está mostrando una alarmante desaparición de sus líderes, jugadores que están llamados a marcar las diferencias en Mestalla. Ante esta crisis, el técnico Carlos Corberán ha dado un ultimátum a la columna vertebral del equipo, exigiendo un cambio de mentalidad inmediato para evitar que la situación se vuelva insostenible.

Corberán necesita recuperarlos urgentemente, ya que si no vuelven a su mejor nivel, la lucha por Europa se pone casi imposible y la permanencia en Primera División se complica de verdad. El entrenador es consciente de que fueron estos mismos jugadores quienes sacaron adelante al Valencia el año pasado, y ahora su bajo rendimiento está hundiendo al equipo.

Los cuatro señalados: de Gayà a Javi Guerra

El técnico che ha señalado a cuatro nombres propios que están muy lejos del nivel que se espera de ellos. El primero en la lista es Javi Guerra, pieza clave en la espectacular reacción del curso anterior, que ahora parece perdido en el centro del campo y no aparece en los momentos decisivos.

Junto a él, la zaga defensiva también está en el punto de mira. Tárrega no ha logrado asumir el rol de jefe de la defensa y sus dudas pesan enormemente en la retaguardia del equipo. Incluso Hugo Duro, que ha logrado marcar tres goles, no consigue aportar la chispa y el trabajo que ofrecía en otras temporadas. La lista se completa con el capitán del equipo, José Gayà, que se encuentran muy lejos de su mejor nivel y están fallando en su papel de líderes.

Corberán ha sido claro: hace falta que los de siempre vuelvan a estar a su mejor nivel. Si la columna vertebral del Valencia no vuelve a sostener al equipo, las cosas para el entrenador se van a poner feas. La afición de Mestalla espera una reacción inmediata de sus ídolos.

Así pues, Carlos Corberán exige la recuperación urgente de sus líderes, como Gayà y Javi Guerra, ya que su bajo nivel está poniendo en peligro los objetivos del Valencia CF y la continuidad del propio técnico.