Cholo Simeone señala a un jugador tras la derrota contra el Real Madrid, sentenciado

Nahuel Molina llegó al Atlético de Madrid con la intención de consolidarse como titular y convertirse en un pilar del equipo. Sin embargo, su rendimiento en la presente temporada ha sido irregular, lo que ha generado dudas sobre su continuidad en el club. A pesar de contar con el respaldo del vestuario, el lateral argentino ha mostrado serias dificultades tanto en defensa como en ataque, aspectos fundamentales en el esquema de Simeone.

La última oportunidad de Molina para redimirse llegó en el derbi contra el Real Madrid. El técnico, Diego Simeone, lo mandó al campo en la segunda mitad, con la esperanza de que pudiera aportar algo al equipo en busca de una remontada. Sin embargo, su actuación fue insuficiente y no logró marcar la diferencia. Esta situación ha acrecentado las dudas sobre su capacidad para cumplir con las expectativas del club. El Cholo no dudó en señalar a los jugadores que no estuvieron a la altura, y Molina fue uno de los mencionados.

¿Salida o Renovación?

Ante este panorama, el Atlético de Madrid ya está considerando alternativas en el mercado de fichajes para reforzar la banda derecha. La dirección deportiva sabe que necesita un lateral con mayor solidez defensiva y capacidad para sumarse al ataque. En caso de concretarse una nueva incorporación, la salida de Molina sería una opción real. El club no pondría obstáculos a su marcha, siempre y cuando se presente una oferta atractiva que convenza tanto al jugador como al Atlético.

Sin embargo, el futuro de Molina aún no está decidido. El jugador argentino sigue centrado en revertir su situación y demostrar que puede ser parte integral del equipo. Su objetivo es ganar minutos y recuperar la confianza de Simeone. La llegada de un nuevo lateral no necesariamente significaría su salida, pero sí pondría a Molina en una posición más complicada. En los próximos meses, se definirá si continúa en el Atlético o si decide buscar un nuevo destino. La situación de Molina es incierta. Dependerá de su rendimiento y de las decisiones que tome la directiva en el mercado de fichajes.