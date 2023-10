Contratiempo para Pedri y Gavi que aprovechan Vinicius y Rodygo Goes: desenlace, en 9 días

Puede que Carlo Ancelotti haya perdido a Militao y Courtois para toda la temporada y a Nacho para el Clásico, puede incluso que Antonio Rüdiger vea una tarjeta amarilla y no juegue en Montjuic, pero lo cierto es que ahora mismo Pedri y Gavi tienen más problemas en forma de lesiones de cara al choque entre los dos grandes del fútbol español; el último el de un Alejandro Balde que, como Raphinha o Lewandowski, apura sus opciones para enfrentarse al Real Madrid de Vinicius y Rodygo Goes, y para ello es clave el choque de la semana que viene.

Más que un partido

No vamos a descubrir ahora la pólvora si afirmamos que ni para los dos equipos, ni para las aficiones, ni para los mismos futbolistas, el Barça-Madrid es un partido más. No, no lo es. Y no lo es desde lo pragmático, porque son los dos grandes favoritos al título y el golpe al rival directo siempre es una ganancia enorme, ni tampoco lo es a nivel anímico, ya que, como vasos comunicantes, Barça y Madrid se retroalimentan.

Por eso la lesión de Alejandro Balde producida con España en el choque ante Escocia del jueves, unidas a las de Frenkie de Jong o Jules Koundé, ya confirmadas para el Clásico, y las dudas de Pedri, Lewandowski y Raphinha hacen que el centro del campo blaugrana esté bajo mínimos y con una importante prueba a la vuelta de la esquina, el choque ante el Athletic Club Bilbao el próximo domingo día 22 en Montjuic.

Se espera que Gavi, que está haciendo de organizador, pueda contar con su socio frente a los rojiblancos, pudiendo Xavi escalar la posición de ambos, donde el canterano, que cedería la medular al canario, Oriol Romeu y Gundogan, le lucharía el puesto a João Félix, en la izquierda. En cualquier caso, con la enfermería llena, Pedri y Gavi van a contrarreloj para presentar el mejor medio del campo posible en uno de los partidos más importantes de la temporada, el próximo sábado 28 de octubre (16.15, hora española) ante el equipo de Vinicius y Rodygo Goes. Lo que no esté listo en 9 días, no lo estará en el Clásico.