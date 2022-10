Courtois condiciona el Clásico por Lewandowski y alerta a Ancelotti

La cuarta jornada de la fase de grupos de Champions League no está impidiendo que los aficionados del Real Madrid y del FC Barcelona tengan presentes el gran encuentro que se disputará el próximo domingo en el Santiago Bernabéu, el Clásico. Los dos grandes históricos de LaLiga se miden en un trepidante choque del que saldrá el próximo líder de la clasificación, pero hay un gran condicionante que podría ser determinante en el desenlace del partido: la ausencia de Thibaut Courtois.

Al guardameta belga de 30 años se le diagnosticó hace diez días una ciatalgia izquierda que le ha impedido estar a disposición de Carlo Ancelotti en los últimos encuentros disputados por el equipo, algo que ha permitido la entrada de Andriy Lunin en escena.

No obstante, lo que simplemente parecía ser un percance eventual podría ser más grave de lo esperado ya que Courtois aún no tiene el OK médico y, con el Clásico a la vuelta de la esquina, se han encendido las alarmas en Chamartín. Cabe señalar que Lunin, cuando ha intervenido, ha cuajado buenas sensaciones, pero la ausencia de quien está considerado actualmente el mejor portero del mundo supone un motivo de suma preocupación para Ancelotti y los aficionados merengues ya que el estado de forma del belga venía siendo extraordinario.

Pero aquí no reside la cosa ya que, si afrontar un compromiso de semejante importancia y exigencia sin el guardameta titular es un gran condicionante para el devenir del mismo, tener enfrente al delantero más en forma del momento en el campeonato español agrava aún más ese estado de ánimo: Robert Lewandowski.

El ariete polaco está siendo una de las grandes sensaciones de la temporada y, a pesar de llevar solamente unos meses en Barcelona, ya ha demostrado que el interés de Joan Laporta y Xavi en contratarle está más que justificado. Lewandowski acumula 12 goles en su casillero particular y, aunque en los partidos de máxima exigencia disputados hasta el momento no ha estado todo lo acertado que su entrenador espera, la baja de Courtois y su presencia en el Bernabéu suponen dos condicionantes que inclinan la balanza a favor de los culés en los prolegómenos del choque.

Eso sí, veremos si se oficializa la baja de un Thibaut que, aunque aún no está a disposición Ancelotti, todavía tiene cinco días por delante para recuperarse de esa ciatalgia sufrida en la pierna izquierda.