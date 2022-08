CR7, situación límite: Coutinho y Haaland se unen y quedan a la espera

Al fin ha llegado el día que todos estaban esperando. En un país con un sentimiento tan fervoroso por el fútbol como es Inglaterra, el arranque de la Premier League siempre significa una gran jornada de fiesta y eso es precisamente lo que se va a vivir en el país británico con el comienzo de su competición doméstica. Un partido que enfrentará al Fulham y al Liverpool, actual subcampeón tanto de la Premier como de la Champions League, va a servir para abrir boca y para dar el pistoletazo de salida.

Va a ser una temporada con muchos alicientes e incógnitas. La primera de ella está todavía sobre la mesa. ¿Qué es lo que va a pasar con Cristiano Ronaldo? La situación del portugués en Old Trafford es absolutamente límite y parece irreversible especialmente después de los últimos capítulos de enfrentamiento público entre el delantero y su entrenador, Erik Ten Hag. CR7 ha pedido salir del Manchester United en busca de un equipo que le permita jugar la próxima edición de la Champions League, algo que no va a poder hacer con los red devils de ninguna manera, pero el tiempo sigue avanzando y todavía no ha encontrado ese destino deseado. El paso de los días sigue jugando en contra de Cristiano, tanto que ya se le ha echado el inicio de la competición encima.

Como cada curso, las plantillas se han renovado y la Premier League es siempre un lugar en el que las grandes inversiones millonarias se hacen realidad. El Arsenal es uno de los equipos que más fuerte ha apostado y ha incorporado a Gabriel Jesus, Zinchenko o Vieira por cantidades importantes para tratar de volver a unirse a los mejores. Diego Carlos o Coutinho son las bazas de un Aston Villa que ha sabido ‘robar’ al Sevilla y al Barça, mientras que el Chelsea va con todo gracias a las incorporaciones de Cucurella, Sterling o Koulibaly. Ni que decir tiene el refuerzo de Haaland por el City o el de Darwin Núñez por el Liverpool.

En el apartado de bajas, se despidió Lukaku del Chelsea camino al Inter, el sonado traspaso de Raphinha dirección al Barcelona o el de Mané al Bayern. Muchos nombres, mucho baile de plantillas pero seguro el mismo espectáculo de siempre o mayor.