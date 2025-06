Cristiano Ronaldo desata un movimiento de 85 millones que salpica al Barça

El FC Barcelona ha cerrado una temporada brillante bajo la dirección de Hansi Flick. Tres títulos han devuelto la ilusión al Camp Nou. Pero el club no se duerme: ya trabaja en el mercado.

Su prioridad es clara: fichar un extremo izquierdo. La dirección deportiva, liderada por Deco, apunta alto. Y el nombre que más gusta es el del colombiano Luis Díaz. El futbolista del Liverpool es una vieja obsesión culé, seguida desde el verano pasado.

El alemán Flick también lo ha dejado caer: quiere competencia para Lamine Yamal y Raphinha. Luis Díaz cumple con el perfil. Gusta por su velocidad, desborde y compromiso. Sin embargo, su fichaje no es sencillo. El Liverpool pide entre 70 y 80 millones de euros. Una cantidad desorbitada para un Barça que sigue con problemas financieros. Además, el colombiano no llegaría como titular indiscutible, lo que complica justificar semejante gasto.

🔴 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗗𝗜́𝗔𝗭 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗥𝗘𝗝𝗢𝗜𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗘 𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ ! ✅️💙❤️



🗞 @tjuanmarti pic.twitter.com/YkYKCRNkEd — Vibes Foot (@VibesFoot) May 20, 2025

Al Nassr entra en escena y sube la puja

A esta dificultad se suma ahora una nueva amenaza inesperada: Arabia Saudí. Concretamente, el Al Nassr. El club en el que milita Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a pagar 85 millones por Luis Díaz. Todo dependerá del futuro del astro portugués. Si decide irse, el club saudí quiere un recambio mediático y competitivo. Y el colombiano está en su punto de mira. La operación, según Talk Sport, está sobre la mesa.

Esto podría arruinar los planes del Barça. El Liverpool aceptaría encantado esa cifra, que está incluso por encima de su valoración inicial. En ese escenario, el club azulgrana no tendría margen de maniobra. El fichaje de Florian Wirtz por el Liverpool también juega un papel clave. Su llegada podría dejar a Luis Díaz sin sitio en el once titular. Y eso facilitaría su salida. Pero no a precio de saldo.

Deco tendrá que moverse rápido si quiere evitar que el "efecto Cristiano" le robe el fichaje. Porque, aunque el protagonista no sea el luso directamente, su sombra sigue siendo decisiva en el mercado. Y esta vez, amenaza con golpear en pleno corazón del Barça.