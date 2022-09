Cristiano Ronaldo es superado: Benzema acaba con la leyenda del '7'

Karim Benzema será, salvo sorpresa, el próximo Balón de Oro del fútbol. El delantero francés ha realizado una temporada 2021/2022 casi perfecta a la que solo le ha faltado la consecución de la Copa del Rey y su particular ‘pichichi’, porque el resto de trofeos, tanto individuales, como colectivos, los ha conseguido todos el francés: La Champions League (y su ‘pichichi’) La Liga Santander (y su ‘pichichi’), La Supercopa de España la UEFA National League, y este año ya ha conseguido el primer titulo del curso 2022/2023, la Supercopa de Europa, donde además anotó uno de los tantos del Real Madrid, aunque este último título no cuenta, ya que, con el cambio de normas del Balón de Oro, solo se tiene en cuenta la temporada anterior, y no el año natural como en pasadas ediciones.

Karim Benzema recogerá su primer Balón de Oro a los 34 años con unos registros que están lejos del alcance de muchos delanteros a esa edad, e incluso sin necesitar de tener tantos años, ya que, el delantero francés con 34 primaveras ha conseguido superar las cifras del último Balón de Oro conseguido por Cristiano Ronaldo, el de 2017 con el Real Madrid, cuando el portugués tenía 32 años.

La temporada, Karim Benzema anotó 44 goles, con un promedio de 1.01 goles por partido, mientras que ‘El Bicho’ consiguió 42 tantos, teniendo una media de 0.91 goles por encuentro. Pero el francés no solo supera a Cristiano Ronaldo en dianas, también lo hace en asistencia, ya que el galo repartió 15 balones de gol a sus compañeros en el curso 2021/2022, con un promedio de 0.34 asistencias por choque, mientras que el portugués asistió 12 veces a sus compañeros en la temporada 2016/2017, con un promedio de 0.2 asistencias por duelo.

Lo que sí que supera Cristiano Ronaldo al francés es en duelos aéreos, el portugués era y es uno de los mejores rematadores de cabeza del fútbol y en el año 2017 promedia y ganaba una media de 1.3 duelos por partidos, mientras que el francés solamente ha alcanzado el curso pasado los 0.5 duelos aéreos ganados por partido, aunque es en lo único que gana el luso, ya que, Benzema vuelve a superar al ‘7’ en regates realizados satisfactoriamente por partido, promediando 1.01 cada jornada, mientras que CR7 tiene une media de regates ganados de 0.94 por encuentro.

Es decir, que Benzema, con más edad, supera en casi todos los registros a Cristiano Ronaldo ¿alguien duda todavía de que Karim Benzema no se merezca el Balón de Oro? ¿Con cuál de los dos te quedas?