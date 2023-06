Cristiano Ronaldo ya avisó: Arabia tienta a otro jugón de LaLiga y amenaza seriamente a la UEFA

Sigue la locura con el mercado de fichajes de la liga de Arabia Saudí. Si hace unos días hablábamos de la posibilidad de ver a jugadores legendarios cerca de la retirada emprender el camino hacia oriente medio, ahora los tentados comienzan a ser grandes figuras que están en el mejor momento de su carrera. Entre estos futbolistas se encuentran Bernardo Silva, Marcelo Brozovic y ahora, la información de Foot Mercato apunta a Antoine Griezmann, un movimiento que sería un auténtico golpe de efecto.

Según cuenta la citada información, el delantero del Atlético de Madrid y el que ha sido por muchos el mejor jugador de esta edición de la liga española, podría acabar llegando a un acuerdo para jugar en Arabia Saudí. Los representantes del galo se habrían reunido con el Al-Nassr para escuchar su propuesta, la cual pese a no ser pública, seguro que multiplica varias veces la que le podría hacer el Atlético de Madrid o cualquier otro club europeo.

De un retiro dorado a un proyecto preocupante para la UEFA

Cuando Cristiano Ronaldo decidió irse a Arabia Saudí a jugar todo parecía un simple retiro multimillonario, pero lejos de ser eso fue la primera piedra para un proyecto faraónico destinado a destronar las cinco grandes ligas europeas y, como mínimo ser una competición relevante junto a ellas o incluso acabando con ellas.

El proceso ha sido tan agresivo como sorprendente, y es que en cuestión de semanas la liga saudí ha incorporado oficialmente a Benzema, Kanté, Rúben Neves, William Carvalho y Hakim Ziyech. Además, todo apunta a que no serán los únicos, sino que nombres como los mencionados com Edouard Mendy Kalidou Koulibaly también podrían acabar jugando en Oriente Medio, donde han pasado de tener una liga totalmente irrelevante a ser un proyecto que si no se controla acabará poniendo en serios problemas la viabilidad del fútbol en Europa.

Así pues, comienza a circular cierto nivel de temor respecto de la evolución del fútbol de Arabia Saudí, que ya ha dejado de incorporar a jugadores en proceso de retirada, sino que apunta a jugadores que viven su mejor momento, como es el caso de Griezmann, que viene de ser el mejor jugador de la segunda vuelta de LaLiga.