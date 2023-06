De bombazo de Laporta y Alemany a venta exprés de un titular: jugarreta que deja atónito a Xavi

Sabiendo que Raphinha, Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong son ventas casi imposibles este verano y que Ferran Torres y Ansu Fati, de salir, quizá no aporten todo lo que el Barça necesite, la nueva propuesta que toca directamente a un titular indiscutible del once de Xavi Hernández es la que se maneja como posible en estos momentos en can Barça, aunque más por parte de Joan Laporta y Mateu Alemany que por lo que le toca a entrenador y a la estrella del equipo, Robert Lewandowski.

Inglaterra no se olvida

Teniendo en cuenta que el nuevo capital catarí ya tiene su asiento casi asegurado en el Manchester United y que Harry Maguire, entre otros jugadores, están en la rampa de salida del equipo de Old Trafford, la Premier, de manos esta vez de los red devils -la temporada pasada fue el Chelsea- quiere ver si puede pescar entre las dificultades económicas del Barça y las discrepancias técnicas de Jules Koundé y el mismo entrenador culé. Y todo hace indicar que en este asunto hay miga.

Lo afirma Caugh Offside, que sitúa a los diablos rojos tras la estela del defensa francés, una estela que no sería rechazada por Laporta y Alemany según las cantidades que se rumorean. La razón es obvia, el Barça necesita cuadra las cuentas de su masa salarial y, por tanto, también acelerar las ventas; si estas son masivas en lo económico, mejor. Y Koundé, a por delante de otros jugadores citados, es el mejor colocado para conseguir tal cosa.

Recordemos que el Chelsea estuvo muy cerca el pasado verano de fichar al jugador del Barcelona, por entonces en el Sevilla, pero el club catalán se adelantó y firmó a un portento que ha sido capaz de cumplir tanto de central como de lateral. Y esa polivalencia es lo que le da la titularidad con Xavi, que es precisamente el asunto de su discrepancia con el entrenador, ya que quiere ser central. Y, a la vez, esta característica es lo que puede mover al United, siempre según el medio citado, a hacer una propuesta enorme, una que aventuras otras voces podría llegar a los 80M.