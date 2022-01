De Ligt y Álvaro Morata se alejan: el enemigo del Barça está en casa

El Barcelona, tras lograr el fichaje de Ferran Torres (si no hay sorpresas), ha abierto un enorme número de posibilidades entre sus opciones de incorporaciones, ya que el club espera que las salidas y ciertos ingresos permitan a la entidad lograr la liquidez suficiente como para hacer algún refuerzo más. Dos improbables son Matthijs de Ligt, defensa central de la Juventus de Turín, y Álvaro Morata, delantero del mismo equipo pero que pertenece al Atlético de Madrid, pero ambas opciones se complican y no solo por lo económico.

Sobra decir que la cláusula de rescisión del neerlandés hace del todo inviable el fichaje si la Vecchia Signora no se pliega a negociar una rebaja sustancial de esos 120 millones de euros; igualmente tampoco es sencilla la operación por Morata, que debe convencer al jugador, al equipo italiano y al Atlético de Madrid, propietario del futbolista. Ahora bien, alejándonos de los ya de por sí complicados obstáculos que tiene el Barça con sendos jugadores, se suma en la actualidad una más, una que viene de casa.

Porque el ex jugador del Barcelona Miralem Pjanic, que protagonizó junto a Arthur Melo una de las más extrañas operaciones de los últimos años, una que por cierto no ha funcionado en ninguna de las dos direcciones, ha hablado acerca de estas opciones que relacionan a dos cracks con sus dos ex equipos, la Juve y el Barça, y lo ha hecho en términos que seguro no gustarán a los aficionados del Barça y a la junta directiva blaugrana.

Al ser preguntado por la doble opción que estaría sopesando el Barcelona, Pjanic se ha expresado así para Tuttosport: "De Ligt tomó una gran decisión cuando eligió crecer con Bonucci y Chiellini. Está feliz en la Juventus y, si lo está, debería quedarse allí. Si estás motivado para probar algo nuevo, ya veremos… El único consejo que te daría es que te lo pienses dos veces antes de dejar un lugar donde eres feliz. Pero a veces los jugadores necesitan motivación y nuevos desafíos. Morata sabrá muy bien qué hacer”, comentó.