Deco propone otro nombre para dirigir el proyecto tras el adiós de Xavi, un compatriota de Cancelo

Es cuestión de tiempo que Xavi Hernández deje de formar parte del proyecto del FC Barcelona porque asimismo lo estimó oportuno el míster de Terrassa y de ahí que los últimos dos meses hayan estado repletos en el club de dimes y diretes sobre quién será el elegido por Joan Laporta y Deco para tomar las riendas de la plantilla.

Aaquí hay que mencionar que, como prioridades en este casting, Hansi Flick y Sérgio Conceiçao han acumulado muchas papeletas para ser la gran elección, pero hay motivos para a pensar que estos dos técnicos desecharan la propuesta blaugrana y de ahí que Deco haya propuesto al presidente otra alternativa: Rúben Amorim.

El técnico luso actualmente se encuentra dirigiendo al Sporting de Portugal y hace una semana atrás ya fue un punto de atención en Anfield como posible alternativa a Jürgen Klopp, quien a al igual que Xavi también abandonará su cargo por decisión propia a final de temporada.

🔴 Liverpool's search for Jurgen Klopp's successor has intensified as release clauses are revealed for Xabi Alonso and Ruben Amorim. Alonso penned a new deal with Bayer Leverkusen last summer while Amorim has two years left on his Sporting contract.https://t.co/Qcju5fNwYy