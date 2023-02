Deja atónito a Simeone y será la gran estrella en Madrid en la 23/24: 127M llenos de ilusión

João Félix ha protagonizado uno de los bombazos vividos en el mes de enero en el mercado europeo con su salida al Chelsea, aunque en calidad de cedido. El futbolista portugués de 23 años permanecerá en Londres hasta final de temporada y, tras ello, volverá a Madrid para ponerse de nuevo a disposición de Diego Simeone.

La relación del entrenador argentino y João Félix no ha sido la más plácida y fruto de ello el protagonismo del luso en el conjunto rojiblanco ha ido cayendo en picado desde que arrancó la campaña con un rol privilegiado en los planes del técnico argentino. Con eso y más, es aquí donde el delantero, en una entrevista concedida al diario AS, ha dejado algunos titulares que invitan a pensar que el futbolista está plenamente concienciado de triunfar en Madrid.

Así pues, sin pelos en la lengua, João ha dejado atónitos tanto a Simeone como a los aficionados rojiblancos con unas palabras totalmente inesperadas atendiendo a la complicada relación vivida entre el técnico y el jugador desde que llegó a Madrid en 2019 a cambio de 127 millones de euros: “Desde mi llegada al Atlético he sido mejor jugador. Y eso es gracias a todos a 'Cholo', a Fernando Santos, a mis compañeros de Portugal y del Atlético... Los partidos que he jugado y los que no he jugado también. Todo me ha ayudado a crecer”.

Del mismo modo que ha atribuido a Simeone una gran parte de su crecimiento como futbolista, João Félix ha sorprendido al técnico esclareciendo cuál es la mayor virtud explotada en Madrid gracias a la labor del entrenador porteño: “Siempre he sido un competidor, siempre quise ganar. Lo que he aprendido es a competir de una manera diferente a la que estaba acostumbrado. Siempre he querido ganar más que nadie, pero en el Atlético aprendí a competir de otra forma”.

Son muchas las conclusiones que se pueden extraer de estas declaraciones, pero lo que está claro es que el portugués, lejos de querer asentarse en el Chelsea durante muchos años, pretende regresar a Madrid en verano para hacer frente a las expectativas depositadas en él en 2020, ¿logrará convertirse en la estrella del Atlético de Madrid?