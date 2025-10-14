Diego Simeone está harto de él: no sigue ni una orden del equipo y desata el caos en el Atlético de Madrid.
Llorente y sus creencias: la guerra silenciosa en el vestuario
El Atlético de Madrid atraviesa una guerra silenciosa que tiene al cuerpo técnico al borde del colapso. La causa es Marcos Llorente, cuya firmeza en sus creencias sobre la salud y la nutrición va en dirección contraria a las directrices del club. Diego Simeone y su equipo están hartos de la indisciplina del jugador, quien no sigue ni una sola orden en materia de salud y bienestar.
El conflicto se centra en que el cuerpo técnico del Atlético de Madrid utiliza métodos probados y científicos para cuidar la salud y el rendimiento de sus jugadores. Marcos Llorente, sin embargo, va completamente a su aire: cree ciegamente en sus propios métodos, no sigue las pautas médicas y no hace caso a los doctores del Atleti. Esta actitud ha creado una brecha en la disciplina del vestuario que exaspera al Cholo.
Sin crema solar y sin camiseta: Los gestos que enfadan a Simeone
Los gestos de Marcos Llorente que han colmado la paciencia de Diego Simeone son constantes y visibles. Van desde negarse a aplicarse crema solar en los entrenamientos y partidos, por considerar que perjudica sus procesos internos, hasta salir con cero grados de temperatura a la calle sin camiseta, desafiando el sentido común y las peticiones del equipo médico para evitar resfriados o problemas musculares.
Cosas así no gustan a un Simeone que no cree en los métodos alternativos del jugador, a pesar de que Llorente es conocido por su físico excepcional. El verdadero problema, y lo que está cansando al Cholo, es el efecto contagio. El centrocampista español no solo practica sus métodos él solo, sino que ha comenzado a convencer a otros compañeros de vestuario para que sigan sus pautas. Lo que lleva a un menor seguimiento de los métodos y pautas de salud del equipo de trabajo, poniendo en riesgo la uniformidad y el rendimiento físico del Atlético de Madrid.
Así pues, Diego Simeone ha puesto en la lista de jugadores transferibles a Marcos Llorente, harto de que el jugador desobedezca las órdenes médicas y desestabilice la disciplina en el vestuario del Atlético de Madrid.