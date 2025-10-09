Diego Simeone tiene las horas contadas en el Atlético de Madrid por culpa de Alemany

El fichaje de Mateu Alemany ha sido una de las noticias más celebradas por parte del Atlético de Madrid. En el conjunto colchonero saben muy bien que la incorporación del valenciano supone un gran paso adelante en lo que respecta a la materia de planificación deportiva del equipo. El que fuera director deportivo del FC Barcelona ya hizo una grandísima labor al frente de las operaciones del conjunto blaugrana, que bajo la batuta de Mateu, cerró operaciones que ahora son la base del proyecto de Hansi Flick, como Koundé, Raphinha o Lewandowski. Tres absolutos cracks de la plantilla culé.

Sin embargo, Alemany también es un hombre muy pragmático y capaz de tomar todo tipo de decisiones, hasta las más controvertidas y complicadas. El valenciano es capaz de todo mientras sea por el bien de la institución. Algo que ya demostró en todos sus proyectos previos y que volverá a sacar a la luz, sin miedo alguno, en su paso por el Atlético de Madrid, donde ya saben que no hay ni un solo intocable. Y eso no solo va para los jugadores. También para el mismo Simeone.

Si no mejora, Alemany no tiene miedo de echarlo

Más allá del pequeño oasis que supuso la victoria ante el Real Madrid, la realidad es que el inicio de liga del Atleti está dejando mucho que desear. Los rojiblancos no encadenan dos buenos resultados y ya marchan en una preocupante quinta posición a ocho puntos del líder, el Real Madrid. Una situación muy mala que invita a la dirección deportiva a tomar medidas contundentes que impliquen un cambio radical de paradigma.

Mateu consideraría inaceptable que el Atleti no quedara, como mínimo, tercero y luchara hasta el final por la liga con el equipo que tiene un Diego Simeone que parece falto de ideas y de alternativas tácticas a su plan de siempre. Y es que, cuando las cosas no van bien, al argentino se le ven las costuras y la falta de riqueza táctica, en especial a la hora de diseñar buenos entramados ofensivos.

Nada de esto le gusta nada a un Mateu Alemany que sabe que si no mejora este año, podría verse obligado a hacer que su primera gran decisión sea la de dejar de contar con una de las figuras más grandes de la historia del Atlético de Madrid, a pesar de que sea algo sumamente impopular. Mateu es así.