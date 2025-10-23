Diego Simeone ya no puede ocultar que piensa más en su futuro que en el Atlético de Madrid

En el Atlético de Madrid se encienden las alarmas. El rendimiento de Antoine Griezmann ha caído en picado en las últimas semanas y el francés parece haber perdido esa chispa que lo convertía en el jugador diferencial del equipo. Ya no es titular indiscutible, y cuando Diego Simeone decide darle minutos, la realidad es que el delantero no responde como se espera de una estrella de su calibre.

Ante el Arsenal, Griezmann volvió a ofrecer una versión gris, sin incidencia en el juego ni capacidad para generar peligro. Su falta de intensidad y de compromiso en determinados tramos del partido ha empezado a generar preocupación dentro del vestuario y del cuerpo técnico, que ven cómo el atacante parece cada vez más desconectado del proyecto rojiblanco.

El futuro de Griezmann: al límite

Y es que el propio Simeone sabe que está ante una situación límite. El técnico argentino, que siempre ha defendido a Griezmann incluso en los momentos más difíciles, ya no puede ocultar la realidad: el francés no está bien y su rendimiento afecta directamente al funcionamiento del equipo. En el Atlético, el problema no es solo deportivo, sino también mental. Ya que parece que el galo está con la mente más puesta en Miami y Beckham, que en lo que pasa en el Atlético de Madrid.

De hecho, desde el entorno del jugador se apunta a que Griezmann ya estaría pensando más en su futuro que en su presente. El delantero habría dejado caer su deseo de poner rumbo a la MLS una vez finalice la temporada, un movimiento que marcaría el final de una era tanto para él como para el club. El francés, consciente de que su ciclo en el Atlético de Madrid puede estar llegando a su fin, no muestra la misma motivación que antes.

Así pues, Diego Simeone se enfrenta a un reto mayúsculo: recuperar a su máxima estrella o asumir que su mejor versión ya pertenece al pasado. En cualquier caso, el Cholo parece más centrado en su propio futuro que en resolver un problema que, hoy por hoy, amenaza con desmoronar el equilibrio del equipo colchonero.