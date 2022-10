Discordia en el Barça con el nuevo Busquets: 5 candidatos para enero

A pesar de haber realizado un trabajo encomiable durante el pasado mercado de fichajes veraniego, el FC Barcelona sigue teniendo carencias en algunas posiciones. Especialmente en el lateral derecho, donde Héctor Bellerín no ha terminado de funcionar, pero sobre todo en la posición de pivote, en la que Sergio Busquets no tiene un sustituto natural de garantías. Ante esta situación, el propio Xavi habría pedido a la dirección deportiva del conjunto azulgrana que acudan al mercado de fichajes invernal para fichar a un pivote de garantías. Una petición que, por otro lado, el equipo dirigido por Mateu Alemany y Jordi Cruyff habrían aceptado.

Sin embargo, en lo que respecta a los posibles candidatos a sustituir a Sergio Busquets, lo cierto es que existen muchas discrepancias entre los diversos sectores que tienen autoridad a la hora de tomar decisiones en materia de fichajes, hasta tal punto que, sobre la mesa, hay actualmente hasta cinco nombres diferentes.

En este sentido, Xavi Hernández ha pedido a Zubimendi o Enzo Fernández para reforzar la posición de pivote, mientras que Jordi Cruyff se decanta más por la opción de Ibrahim Sangaré. Por su parte, Laporta, por su buena relación con Jorge Mendes, apuesta por Rúben Neves; y Deco, hombre también importante en la dirección deportiva culé, ha puesto sobre la mesa el nombre de Andrey Santos.

Un total de cinco nombres, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes, que siembran las dudas en la dirección deportiva del FC Barcelona que sigue buscando a un reemplazo, más que necesario, de Sergio Busquets para el próximo mercado invernal.

Por su parte, otra de las opciones, aunque menos probable, que también se estaría manejando es la de no incorporar a ningún futbolista y apostar por Frenkie de Jong de una vez por todas como pivote. Sin embargo, como comentamos, esta no sería una opción demasiado viable, ya que el propio Xavi ha afirmado en más de una ocasión que ve al neerlandés como interior y no como pivote. Tampoco descartable sería la posible vuelta de Nico González, actualmente cedido en el Valencia CF.

Sea como sea, lo que parece claro es que, ante tantas discrepancias y dudas dentro del propio club, será la figura de Mateu Alemany la que termine de decantar por una candidatura u otra.