El Arsenal acepta vender a William Saliba al Real Madrid, pero exige un jugador a cambio

El Real Madrid ha recibido una noticia importante por parte del Arsenal: el equipo londinense estaría dispuesto a vender a su defensa estrella, William Saliba, pero con una condición clara. Después de la eliminación del conjunto blanco en los cuartos de final de la Champions League a manos del propio Arsenal, la afición del Madrid no ha tomado nada bien el resultado. Sin embargo, la eliminación no ha frenado los intereses del Madrid, que sigue buscando reforzar su defensa. Saliba, uno de los pilares defensivos del Arsenal, ha despertado el interés de los merengues desde hace tiempo.

El Real Madrid necesita un defensa central de garantías y el joven francés ha sido identificado como una de las piezas clave para mejorar el bloque defensivo. Saliba ha demostrado ser un jugador de calidad y solidez, algo que el Madrid busca desesperadamente tras la salida de jugadores clave y algunas irregularidades en su línea defensiva. Sin embargo, el Arsenal, consciente de su valor, ha dejado claro que no dejarán ir tan fácilmente a su jugador más destacado en la zaga.

La propuesta del Arsenal para liberar a William Saliba rumbo al Madrid es clara: el conjunto londinense exige un jugador del Real Madrid a cambi, según informa CaughtOffside. El nombre que más suena en la mesa de negociación es el de Aurélien Tchouaméni. El centrocampista francés no ha logrado alcanzar el nivel esperado en el Madrid desde su llegada, y su futuro en la capital española parece estar en el aire.

🚨 BREAKING: Arsenal have informed Real Madrid that they could be open to selling William Saliba, but only if the get Tchouameni in return.



