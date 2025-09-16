El Arsenal hunde al Real Madrid y se queda con su fichaje soñado

El Real Madrid lleva meses mirando de cerca el mercado de defensas. En Valdebebas son conscientes de que la zaga necesita un refuerzo de peso. Entre todos los nombres, uno brillaba con luz propia: William Saliba. El central francés del Arsenal se había convertido en un objetivo prioritario. Joven, sólido y con experiencia en la élite. El perfil perfecto para el futuro del club blanco.

Sin embargo, los planes se han torcido. El Arsenal ha movido ficha con rapidez y contundencia. Los londinenses no solo valoran a Saliba, lo consideran intocable. Por eso, han puesto sobre la mesa una propuesta de renovación que eleva su salario y lo consolida como pieza fundamental en el proyecto de Mikel Arteta. Según ha publicado Fichajes.net, el jugador ya tiene en sus manos una oferta que lo blindaría hasta 2027, alejando por completo la sombra del Real Madrid.

La estrategia del club inglés es clara. No quieren llegar al verano de 2026 con el futbolista entrando en el último año de contrato. Prefieren resolverlo ahora y asegurar que el central siga liderando la defensa durante las próximas temporadas. Para los blancos, esto es un golpe directo a sus planes de reconstrucción.

🚨 NEW: Arsenal will now accelerate to renew William Saliba’s contract.



Real Madrid love the player and have him on top of the list, not for this summer, but for the future.



But now Arsenal are working hard to keep him. @FabrizioRomano pic.twitter.com/mXyP4veSm6 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 27, 2025

El futuro en el aire

En el Santiago Bernabéu saben que la situación de la defensa puede cambiar pronto. Nombres como Rüdiger o Alaba podrían salir, lo que abre huecos que deben cubrirse. Pero con Saliba prácticamente inalcanzable, la directiva ya piensa en alternativas. Uno de ellos es Ibrahima Konaté, otro central francés que también gusta mucho y que podría entrar en la agenda de próximos mercados.

El problema para el Madrid es que Saliba no solo está atado a nivel contractual. También es uno de los pilares de la selección francesa de Didier Deschamps y uno de los centrales más fiables de la Premier League. Sacarlo de ahí sería una operación casi imposible. Mientras tanto, el Arsenal sigue reforzando su proyecto. La apuesta de Arteta pasa por mantener un bloque joven y competitivo. Y dentro de ese plan, Saliba es irremplazable. Blindarlo no solo significa asegurar su defensa, también enviar un mensaje a Europa: en el Emirates no se regalan estrellas.

El sueño madridista de fichar al central se desvanece. El Arsenal ha ganado la partida y el Real Madrid, al menos por ahora, tendrá que mirar hacia otro lado en busca de su próximo líder defensivo.